برنامه دهه ولایت و امامت در ورامین اعلام شد

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر خم اظهار داشت: عید سعید غدیر بزرگترین و در عین حال مهم ترین عید شیعیان جهان است که در این روز میزان و معیار حق و حقیقت برای همیشه تاریخ به همگان اعلام شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: حادثه غدیر و اعلام ولایت حضرت علی(ع) آنچنان برای دشمنان مکتب اسلام سخت و دشوار بود که از آن زمان تاکنون از هیچ کوششی برای ضربه زدن به اصل و اساس ولایت کوتاهی نکردند.

وی ادامه داد: حادثه غدیر بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی کرد و حرکت تاریخی نبی مکرم اسلام، سبب شد تا بسیاری از نقشه های و دسیسه های دشمن، نقش بر آب شود به همین خاطر باید شیعیان قدر و منزلت این روز بزرگ را بدانند.

این مسئول عنوان کرد: به همین منظور هر ساله ستاد بزرگداشت غدیر در سطح شهرستان ورامین با حضور مسئولان ارشد شهرستان تشکیل و در آن تصمیمات مناسبی برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم گرامیداشت عید سعید غدیر خم گرفته می شود.

غلامی، جشن بزرگ سادات در روز عید سعید غدیر خم با حضور امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان را یکی از برنامه های محوری ستاد غدیر عنوان کرد و گفت: در روز عید غدیر و بر اساس یک سنت قدیمی، سادات ورامین در مصلی صاحب الزمان(عج) حضور پیدا کرده و مردم با آنان دیدار می کنند.

وی تأکید کرد: همچنین در طول دهه ولایت هرشب در یکی از مساجد شهرستان ورامین، مراسم جشن برگزار و طی آن سخنرانان مذهبی و کارشناسان دینی، ابعاد حادثه غدیر را برای مردم بازگو می کنند.

دبیر بنیاد غدیر شهرستان ورامین گفت: ولایت، بصیرت و دشمن ستیزی، ولایت و وحدت اسلامی، ولایت و عدالت و انتظار، ولایت و مردم سالاری دینی، ولایت و دفاع از مظلومین، غدیر امامت و ولایت، ولایت و فرهنگ علوی و توحید و ولایت و اطاعت از جمله شعارهایی است که در این دهه برای گسترش فرهنگ غدیر برگزیده شده است.

غلامی یادآور شد: مسجد جوادالائمه، امام حسن مجتبی، امام سجاد، مسجد اعظم جوادآباد، مسجد جامع خیرآباد، مصلی صاحب الزمان و مسجد امام حسین خیابان سمیه از جمله مساجدی است که در آن مراسم جشن دهه ولایت و امامت برگزار می شود.