نظارت بر 4900 راس دام در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سيدبهمن نقيبي صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: :درروز عيد سعيد قربان 34 اكيپ متشكل از كارشناسان اداره كل دامپزشكي استان قزوين به همراه جمعي از روحانيون از ساعت 6.30 صبح روز عيد در قالب گشتهاي ثابت وسيار نسبت به بازرسي بهداشتي ونظارت بر ذبح شرعي دامهاي قرباني اقدام کردند.

وی افزود: در اين بازرسي ها كه در سطح كل استان انجام شد، تعداد 3 هزار و 667راس دام زنده قبل از كشتار معاينه شدند.

مدیرکل دامپزشکی قزوین بیان کرد: هزار و 270 لاشه دام نيز بازرسي بهداشتي شد،كه 51كيلو گوشت، 138عدد كبد ،4 عدد كليه و41 عدد ريه به علت آلودگي ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.



