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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

در عید قربان/

نظارت بر 4900 راس دام در قزوین

نظارت بر 4900 راس دام در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی قزوین گفت: 3هزارو667 راس دام زنده وهزارو270عدد لاشه دام توسط كارشناسان دامپزشكي و ناظرين شرعي همكار دفتر نمايندگي ولي فقيه در اداره كل دامپزشكي استان قزوين در عيد سعيد قربان نظارت و بازرسي شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدبهمن نقيبي صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: :درروز عيد سعيد قربان 34 اكيپ متشكل از كارشناسان اداره كل دامپزشكي استان قزوين به همراه جمعي از روحانيون از ساعت 6.30 صبح روز عيد در قالب گشتهاي ثابت وسيار نسبت به بازرسي بهداشتي ونظارت بر ذبح شرعي دامهاي قرباني اقدام کردند.

وی افزود: در اين بازرسي ها كه در سطح كل استان انجام شد، تعداد 3 هزار و 667راس دام زنده قبل از كشتار معاينه شدند.

مدیرکل دامپزشکی قزوین بیان کرد: هزار و 270 لاشه دام نيز بازرسي بهداشتي شد،كه 51كيلو گوشت، 138عدد كبد ،4 عدد كليه و41 عدد ريه به علت آلودگي ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

 

کد مطلب 2384545

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