کشتارگاه سنتی مازندران جمع آوری می شوند/ تایید سلامت واحدهای گوشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین رضوانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کشتارگاه ساری، بندپی بابل، نور و بازسازی کشتارگاه عباس آباد از مصوبات بود که قرار شد با ساخت آن، کشتارگاههای سنتی جمع آوری شوند.

وی عنوان کرد: کشتارگاه ساری، بابل و نیمه صنعتی نور تاکنون بهره برداری شد و قرار شد کشتارگاههای قائمشهر، ساری، نکا و جویبار تعطیل شود.

به گفته رضوانی، کشتارگاههای سنتی قائمشهر، ساری و جویبار تعطیل شد ولی به دلیل آنکه قرار بود در نکا نیز کشتارگاه احداث شود، هنوز کشتارگاه سنتی آن تعطیل نشده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اینکه کشتارگاه سنتی بابل، بابلسر و فریدونکنار جمع آوری شد ولی در آمل همچنان کشتارگاه سنتی فعال است.

وی در پاسخ به اینکه "آیا کشتار غیرمجاز دام در استان وجود دارد"، گفت: دامپزشکی در حال هدایت کشتارهای دام به کشتارگاههای صنعتی است و قرار شد ماشین حمل برای شهرستانهایی که کشتارگاه ندارند، درنظر گرفته شود.

رضوانی باب یان اینکه همکاران دامپزشکی نظارت و کنترلی بر روی کشتار دام دارند، درباره کمبود نیروی انسانی گفت: با امکانات موجود سعی داریم که نسبت به نظارت و کنترل اقدام کنند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران درباره آنفلونزای پرندگان با عنوان اینکه مشکلی در استان وجود ندارد، یادآور شد: اخیرا نیز رزمایشی برای هماهنگی بین دستگاههای مرتبط در قائمشهر برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای گوشتی استان از سلامت کامل برخوردارند و مشکلی در مرغداریها نداریم گفت: در این مراکز آنتی بیوتیک های غیرمجاز نیز مصرف نمی شود.