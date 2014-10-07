ظرفیت مغفول صادرات غیر نفتی در اردبیل/ ناتوانی در تولید یا اجرای تصمیمات ابتر

به گزارش خبرنگار مهر، اردبیل با دارا بودن 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور آذربایجان دروازه ایران به منطقه قفقاز و آسیای میانه محسوب شده و در گذشته به عنوان یکی از مراکز اصلی تبادلات تجاری با کشورهای این منطقه به ویژه روسیه مورد توجه تجار بود.

در عین حال شهره اردبیل به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری کشور نیز در سال های گذشته تاثیری در تبادلات تجاری آن نداشته و با وجود اینکه اردبیل 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارد عملا در صادرات سهم این استان فقط 0.33 درصد است و به عقیده کارشناسان نه تنها مطلوب نیست بلکه صادرات اردبیل تاثیر پذیر از عوامل متعدد است.

عواملی که البته در تصمیم سازی دستگاه های مختلف به درجات متفاوت اهمیت بوده و همین موضوع موجب شده است موانع صادرات غیر نفتی در این استان نتواند به جمع بندی رسیده و مرتفع شود.

درآمد سرانه پایین، کشش کم محصولات کشاورزی، عدم تنوع در محصول، محدود بودن به سه کشور هدف، موانع فعالیت بهینه گمرک، عدم شناخت درست بازار، مبداگریزی، تولید در بنگاه های خرد و نه واحدهای صنعتی، تصمیم گیری بر اساس تقاضای چند کشور و اجرای سیاست ها و تصمیمات ابتر از جمله موانعی است که توسط نمایندگان نهادهای مختلف استان طرح می شود و به نظر می رسد جهت بهبود تجارت خارجی باید در کنار یکدیگر رفع شود.

کشش کم محصولات کشاورزی یک آفت است

عمده صادرات استان اردبیل مربوط به محصولات کشاورزی و بخش قابل توجهی از آن مرتبط با سیب زمینی است. همین ترکیب موجب شده کاهش صادرات سیب زمینی تاثیر قابل توجه در صادرات استان داشته باشد.

به عنوان مثال کاهش 3.3 میلیون دلاری سیب زمینی در پنج ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته موجب شد صادرات اردبیل نیز برای یک سال متوالی دیگر افت قابل توجهی را تجربه کند.

از 10 میلیون دلار کاهش صادرات اردبیل پنج میلیون دلار مربوط به سیب زمینی و 3.5 میلیون دلار مربوط به بخش صنعت و مابقی صادرات خرد محصولات دیگر بوده است.

کارشناس بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل معتقد است ایراد کار در این جاست که کشاورزی اردبیل کشش کمی دارد و مثلا با افزایش تقاضا نمی تواند تولید را افزایش دهد.

سالار جلیل پور تاکید دارد که حتی محصولات کشاورزی صادراتی نیز محدود است و ما هنوز نیاموخته ایم محصولات متنوع با تقاضای بالا به صورت جایگزین روانه بازار کنیم.

در این میان تعرفه های سیب زمینی، میزان تولید داخل و نیاز داخل همه در رقم صادرات این محصول تاثیر گذار است و به سادگی با شوک بازار آن را بالا پایین می کند.

صادرات جوجه بسته به عرضه و تقاضا است

در عین حال در تولیدات دامی نیز وضعیت مطلوب نیست. استان اردبیل برخوردار از بزرگترین مجتمع تولید جوجه یک روزه کشور است تا جایی که تولید گوشت سفید کشور را به خود وابسته کرده است.

صادق صالحی مدیر کل دامپزشکی استان دلیل کاهش صادرات جوجه به کشورهای شمالی استان را تقاضا و عرضه می داند و معتقد است دلیل این کاهش کارشکنی از سوی هیچ دستگاه اجرایی مرتبط نیست و ما هم با تغییرات سطح تولید و هم نیاز بازار داخل صادرات را انجام می دهیم.

صنعت و معدن استان چهار کالای دارای تراز مثبت را شامل پیاز، جوجه، روکش ملامینه و نخ عنوان کرده است. متولیان تجارت خارجی معتقدند تولیدات باید به حد مطلوبی برسد که بتواند سطح مطلوبی از صادرات را به خود اختصاص داده و با کاهش و افزایش تقاضای بازار داخل و خارج متاثر نشود.

چنبره فلاکت صادرات فرش

سهم ناچیز تجارت خارجی به صنایع دستی اردبیل نیز سرایت کرده است. بطوریکه حسین وثوقی ایرانی دبیر اتاق بازرگانی استان و از صادرکنندگان فرش اردبیل تاکید دارد که صادرات محصولاتی مانند فرش در اردبیل دچار یک چنبره فلاکت است.

وی در این خصوص تصریح کرد: وقتی سرمایه نیست تولید مرغوب انجام نمی شود و چون با تولید نامرغوب درآمد کسب نمی شود طراحی خوب نداریم و سرمایه ای نداریم تا تولید مرغوب داشته باشیم.

وثوقی ایرانی نام این دور تسلسل را چنبره فلاکت عنوان می کند و معتقد است در این وضعیت نقش دولت برجسته است.

دبیر اتاق بازرگانی استان تاکید دارد که اگر دولت تسهیلات مناسب به تولید کننده اعطا کند تولید کننده جان گرفته و با تولید مرغوب می تواند راه خود به بازار خارجی را بیابد.

وی از جمله دلایل مغفول ماندن فرش اردبیل در شناساندن به بازار را همین عدم تولید جنس مرغوب متناسب با نیاز بازار عنوان کرد و افزود: چون درآمد پایین است و حمایت دولتی هم نداریم جنس متوسط الحال که مورد استقبال بازار نیست تولید می شود.

وثوقی ایرانی گریز از بن بست فرش اردبیل را راهیابی به بازارهای جهانی می داند و معتقد است اگر می خواهیم این محصول شکوفا شود باید به فکر صادرات آن باشیم.

محدود شدن خطر آفرین به چند بازار

در عین حال که راه برای حضور در سطح جهانی هموار نمی شود اردبیل تمامی توان صادراتی خود را فقط در 11 کشور خلاصه کرده است که البته از بین این تعداد 94 درصد از حجم صادرات را به سه کشور آذربایجان، عراق و گرجستان محدود کرده است.

در عین حال که تنوع اقلام صادراتی اردبیل را در رتبه 23 استان ها نشانده مطالعه در بازارهای هدف نیز به یک دغدغه تبدیل شده است.

بطوریکه تاکیدات مسئولان استان مبنی بر استفاده از ظرفیت بازار روسیه طی ماه های اخیر بدون توجه به ابعاد و ویژگی های این بازار بوده و به نظر می رسد با صرف جذابیت بازار مطالعه در خصوص نحوه انجام صادرات صورت نگرفته است.

دبیر اتاق بازرگانی استان تاکید دارد که بازار روسیه به دلیل گران قیمت بودن، انحصاری بودن و استانداردهای بالا در کوتاه مدت برای اردبیل مناسب نیست.

وثوقی ایرانی معتقد است بازار سنتی آذربایجان و بازار عراق به مراتب بهتر است و بازار روسیه به دلیل ریسک پذیری تجار اردبیلی در مقابل تجار ترک جاذبه دارد.

اظهاراتی که بیانگر این نکته است که اردبیل نه تنها با شناخت کافی بازارهای خود را انتخاب نمی کند بلکه با عادت رفتاری در استفاده از چند بازار سهم امنیت و سودآفرینی نیز برای تجار خود قائل نیست و در نهایت این تاجر است که باید در تب و تاب بازار داوم بیاورد.

بازار صنایع دستی را نمی شناسیم

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان نیاز به صادرات صنایع دستی را تکمیل کرده و معتقد است ما اصلا بازار و خواسته بازار را نمی شناسیم.

علیرضا دباغ عبداللهی یادآور شد سال گذشته صادرات صنایع دستی اردبیل یک میلیون و 400 هزار دلار بود و آمار سال جاری فعلا استخراج نشده است.

دباغ عبداللی تاکید دارد که اگر بازاریابی درستی داشته باشیم و برخی مشکلات مالی تجار از جمله نحوه عودت پول را حل کنیم می توان به توسعه صادرات صنایع دستی اردبیل خوش بین بود.

نبود ارزیاب و مبدا گریزی در صادرات

در عین حال میراث فرهنگی استان اردبیل با مشکل کلیدی قابل توجهی در صادرات مواجه است که البته عبداللهی نقش و برجستگی آن را چندان مهم نمی داند.

گمرک اردبیل تاکنون ارزیاب صنایع دستی که باید متناسب با هر رشته هنری باشد نداشته و این مسئولیت در حالی به گمرک بر می گردد که موجب شده امروز آمار صادرات صنایع دستی اردبیل نه از طریق گمرک اردبیل یا سایر استان ها بلکه با پرسش از صادر کنندگان عنوان شود.

به گفته معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان حتی گمرک آذربایجان شرقی به ما آمار نمی دهد و ما چاره ای به جز سوال از خود صادرکننده نداریم.

هر چند این مسئول اذعان دارد که این نوع آمارگیری آن هم برای استانی که پیشانی گردشگری کشور است درست و علمی نیست اما به نظر می رسد دغدغه اصلی متولیان صنایع دستی استان عدم شناخت بازار است تا مبدا گریزی.

در عین حال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبدا گریزی را از موانع توسعه تجارت خارجی استان دانسته و معتقد است این موضوع باید چاره اندیشی شود.

سیدحامد عاملی با بیان اینکه در حال حاضر رقم صادرات از گمرک با صادرات از خارج از گمرک اما با مبدا استان تفاوت دارد، افزود: صادرات پنج ماهه نخست سال گذشته از گمرک 57 میلیون دلار بود و از مبدا استان رقم بالاتر و 85 میلیون دلار را در بر داشته است.

به گفته وی در مدت مشابه امسال نیز صادرات از گمرک 100 میلیون دلار بوده و این در حالی است که صادرات با مبدا استان 30 میلیون دلار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکید دارد که تفاوت این دو آمار گویای مبدا گریزی و اردبیل گریزی در امر صادرات است.

رواج صادرات چمدانی به موازات سنگ اندازی ها

وی معتقد است دلیل این معضل به دلیل مشکلات تجارت خارجی استان است که موجب می شود صادرکننده به گمرکات دیگر بیشتر از گمرک استان علاقه مند باشد.

عاملی در عین حال به جداولی اشاره دارد که مبدا گریزی در امر صادرات اردبیل را اثبات می کند. وی در خصوص وضعیت تجارت چمدانی تصریح کرد: در پنج ماهه نخست سال گذشته تجارت چمدانی استان 2.7 میلیون دلار بود که در مدت مشابه امسال به 3.9 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: در عین حال وزن صادرات چمدانی از 1.5 هزار تن در سال گذشته به 1.8 هزار تن در سال جاری رسیده و با 14 درصد رشد همراه است.

به گفته عاملی تجارت چمدانی صرفا تجارت مسافران نیست و به هر گونه تجارت بدون تشریفات قانونی گفته می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در عین حال تجارت چمدانی را متاثر از دو عامل برشمرد و افزود: با گریز از تجارت رسمی و شروع کار صادراتی افراد نوظهور در عرصه تجارت خارجی این رقم تغییر می یابد.

نبود واحد صنعتی کلان در اردبیل

به گفته عاملی وقتی واحد کلان صنعتی در استان نیست و بنگاه های خرد حتی در بازاریابی بازار داخلی با مشکل مواجه اند نباید انتظار داشت با تاثیرات بازار حجم مبادلات تجاری شان تغییر نکند.

عاملی و همکارانش طی ماه های اخیر برنامه ای جهت تبدیل بنگاه های خرد به واحدهای صنعتی را دارند و در نظر دارند تبدیل گام به گام یک واحد خرد به یک بنگاه بزرگ صنعتی را به اجرا درآورند.

وی معتقد است اگر می خواهیم در حوزه های مختلف تجارت موفق داشته باشیم باید به نیاز بازار توجه کنیم.

گمرک دست و پای تجارت را نبندد

رد پای مبدا گریزی را که عاملی به آن تاکید دارد وقتی پی می گیریم در جایی به گمرک می رسیم. موضوعی که به تعبیر معاون تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت استان از دلایل عمده افت تجارت خارجی استان است.

صدیف بیگ زاده هماهنگی دستگاه های اجرایی در گمرک را در حداقل مقدار ممکن می داند و از دریافت سلیقه ای هزینه از بازرگان از سوی نهادهای مختلف گله مند است.

وی اضافه می کند که با زیرساخت های نامناسب در گمرک نباید انتظار داشت بازرگان چه واردکننده چه صادرکننده رغبتی به فعالیت تجاری در این استان داشته باشد.

بخشی از گرفتاری هایی که بیگ زاده به آن اشاره دارد از سوی گمرکی ها پذیرفته است اما در عین حال نمایندگان این دستگاه معتقدند تسهیلات گمرک ابتر می ماند و کسی استفاده نمی کند.

معاون امور گمرکات گمرک استان عدم همکاری دستگاه های اجرایی با گمرک با وجود الزام قانونی را در از موانع توسعه فعالیت گمرک می داند.

رامین ظهیری مثالی در خصوص طرح 24 ساعته شدن گمرک عنوان می کند و تاکید دارد که با وجود اینکه بار مالی این پروژه معطوف به گمرک است سایر دستگاه ها در اجرا سنگ اندازی می کنند.

نیازمند استاندارد سازی رفتارها هستیم

توپ اندازی در زمین دستگاه های اجرایی دور تسلسلی است که به کرات در ادارات اردبیل دیده می شود. در چنین وضعیتی استاندار اردبیل معتقد است اگر امروز مشکلی در تبادلات تجاری داریم بخش عمده به رفتار دستگاه های اجرایی بر می گردد.

مجید خدابخش معتقد است تا رفتار ها استاندارد نشود نمی توان بر بسیاری از موانع فائق آمد و وضعیت صادرات هم بهبود نخواهد داشت.

اما باید پرسید چه کسی متولی استانداردسازی رفتار دستگاه های اجرایی است و چه نهادی قرار است سمت و سوی مناسبی به رفتارها ببخشد تا افت صادراتی اردبیل در سال آینده نیز تکرار نشود.؟

صادرات اردبیل در پنج ماهه نخست از 42.1 میلیون دلار در سال 91 به 32.5 میلیون دلار در سال 92 و به 21.9 میلیون دلار در سال جاری کاهش یافته است.

متولیان امر همچنان معتقدند صادرات اردبیل با شوک های بازار متاثر شده و هنوز نتوانسته است به عنوان قطب سودآفرینی اقتصادی در این استان تبدیل شود.

باید منتظر ماند و دید تاکید استاندار اردبیل به محور قرار دادن تجارت در نظریه پایه توسعه استان تا چه حدی در استانداردسازی تصمیم گیری هایی که به آن معتقد است تاثیر گذار خواهد بود و تجربه تجارت خارجی اردبیل در سال آینده را به چه مسیری هدایت خواهد کرد.

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گزارش: ونوس بهنود