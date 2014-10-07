طرح لایحه مدیریت شهری نشان از خواب 15 ساله شورای عالی شهرسازی دارد/ طرح مجلس از لایحه دولت خطرناکتر است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه یک فوریت لایحه مدیریت شهری در مجلس به تصویب رسیده است گفت: آیا تاکنون شورای عالی استانها لایحه به قوه مقننه ارسال کرده است؟ حاصل عملکرد سال ها فعالیت شورای عالی استان ها چه بوده؟

وی ادامه داد: هرگاه قانونی درخصوص شوراها به مجلس رفته فضا برای کار شوراها کاسته شده است.

حافظی در ادامه درخصوص عدم اجرا شدن تبصره 18 بودجه 93 در مورد سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تذکر داد و گفت: براساس این تبصره قرار بود برنامه هایی که شهرداری در جهت صرفه جویی به هزینه های جاری و سرمایه ای انجام می دهد و قرار بود دو ماه پس از ابلاغ بودجه در قالب لایحه به شورا ارائه شود که چنین نشده است.

وی همچنین با اشاره به روز شوراها گفت: در گذشته 70 درصد جمعیت کشور در روستاها و 30 درصد در شهرها زندگی می کردند که این آمار در حال حاضر برعکس شده است و نشان از رشد نامتوازن امکانات در کشور دارد.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اصلاح سخنان حافظی گفت: لایحه مدیریت شهری با طرحی که در مجلس یک فوریتش به تصویب رسید متفاوت است بخش حقوقی شورا در حال بررسی لایحه مدیریت شهری است اما طرح مجلس اشکالات بسیاری دارد و می توان گفت: خطرناک تر از لایحه دولت است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب شهردار کاری کاملا تخصصی است گفت: اگر این اختیار از شوراها گرفته شود شوراها دیگر ارزشی ندارد و تبدیل به انجمن های شهری در پیش از انقلاب می شود و نوعی بازگشت به عقب است.

چمران ادامه داد: براساس این قانون اگر شهردار استیضاح شود باید در شورای حل اختلاف رای بیاورد و انتخاب گزینه های شهرداری توسط همین شورا انجام می شود و شورا هم دندش نرم باید از میان همین افراد شهردار منتخب را انتخاب کند.

وی در پاسخ به انتقاد حافظی درخصوص بی اثر بودن شورای عالی شهرسازی گفت: پیش از این مجلس یک بار طرح انتخابی شدن شهردار را تهیه کرده بود که ما اصلا اجازه مطرح شدن آن در صحن را ندادیم.

در ادامه اسماعیل دوستی خواستار نظارت شورا در باشگاه پرسپولیس شد و گفت: خبرهای بدی از اختلافات این باشگاه پر طرفدار تهرانی به گوش می رسد که ما به عنوان نمایندگان طرفداران این تیم تهرانی بهتر است از آن اطلاع داشته باشیم.