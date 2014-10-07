درخواست ایران از افغانستان و سازمان ملل / کمکهای بین المللی به پناهندگان در ایران تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری که برای حضور در نشست جلسه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به ژنو سفر کرده است در حضور نمایندگان 150 کشور سخنرانی کرد و گفت: راهبرد بسیج منابع و حمایت دولت ها در دستیابی به راه حل های مناسب برای بهبود وضعیت پناهندگان افغان، بازگشت داوطلبانه در خور شان آن ها و ادغام مجدد ایشان در افغانستان می تواند بستر مناسبی برای همکاری در زمینه حل مشکلات پناهندگان ایجاد کند.



وی تحقق راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان را نیازمند مساعدت بیش از پیش کشورهای دانر و کمیساریا عنوان کرد و گفت: روند کنونی کمک ها با نیاز های واقعی و فزاینده پناهندگان بسیار فاصله دارد.



ذوالفقاری گفت: یک دهه از استقرار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تلاش جامعه جهانی می گذرد با این وجود پناهندگان علی رغم میل قلبی به بازگشت به دلیل نبود امکانات ادغام مجدد در افغانستان ، در کشورهای میزبان بسر می برند.



حضور بیش از سه دهه پناهندگان در ایران که بخش اعظم و قریب به اتفاق انان در جوامع شهری و در کنار شهروندان ایرانی از تمامی امکانات و تسهیلات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و خدمات رفاهی و ... بهره مند بوده اند باعث شده که نیازهای امروز آنان در ایران از سرپناه اولیه و سبد غذایی به نیازهایی نظیر آموزش عالی و ... تغییر یابد. بدیهی است تامین مسکن مناسب، ایجاد فرصت های شغلی، آموزشی، فراهم آوردن امکان بهداشتی و درمانی، پناهندگان را برای بازگشت به کشورشان ترغیب خواهد کرد.



ذوالفقاری در ادامه سخنانشان اعلام کرد که انتظارات کشور ایران از جامعه بین المللی این است که کمک های بین المللی به پناهندگان ساکن ایران تداوم یافته و تقویت شود.

همچنین زیرساخت های معیشتی، بهداشتی درمان و آموزشی در افغانستان به منظور تداوم بازگشت داوطلبانه و ممانعت از ورود مجدد پناهندگان به کشورهای میزبان ایجاد و تقویت شده و میزان اسکان مجدد در کشورهای ثالث و ساده سازی روند پذیرش پناهندگان توسط کشورهای پذیرنده ثالث تسهیل گردد. همچنین حجم کمک های آموزشی به منظور تقویت آموزش پناهندگان با اجرای برنامه های احداث فضاهای آموزشی و تکمیل و توسعه کتابخانه ها در داخل و خارج مهمانشهرها افزایش یابد و طرح بیمه پناهندگان و پیگیری موضوع سلامت و بیماریابی و درمان پناهندگان تداوم و گسترش یابد.