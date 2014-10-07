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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

فیلم «امروز» به نفع یک موسسه خیریه اکران می‌شود

فیلم «امروز» به نفع یک موسسه خیریه اکران می‌شود

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم  فیلم سینمایی «امروز» ساخته رضا میرکریمی روز دوشنبه 21 مهر ماه با همت بنیاد خیریه پروین آراسته اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم  فیلم سینمایی «امروز»، نماینده سینمای ایران در اسکار 2015 ساعت 18:30 روز دوشنبه 21 مهرماه با حضور رضا میرکریمی کارگردان این اثر سینمایی و بازیگران فیلم به نفع موسسه خیریه پروین آراسته در تالار ایوان شمس اکران می‌شود. 
 
 موسسه خیریه آراسته به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت خود را از سال ١٣٧٥ آغاز نموده و در سال ١٣٨٨ به طور رسمی و متمرکز در شهر تهران به حمایت از استعدادهای تحصیلی درخشان که وضعیت اقتصادی و مالی نامناسب دارند پرداخته است. 
 
پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، شبنم مقدمی، حسام محمودی، اشکان جنابی، آسیه ضیایی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند. 
 
 
 
کد مطلب 2384561

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