به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم فیلم سینمایی «امروز»، نماینده سینمای ایران در اسکار 2015 ساعت 18:30 روز دوشنبه 21 مهرماه با حضور رضا میرکریمی کارگردان این اثر سینمایی و بازیگران فیلم به نفع موسسه خیریه پروین آراسته در تالار ایوان شمس اکران می‌شود.

موسسه خیریه آراسته به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت خود را از سال ١٣٧٥ آغاز نموده و در سال ١٣٨٨ به طور رسمی و متمرکز در شهر تهران به حمایت از استعدادهای تحصیلی درخشان که وضعیت اقتصادی و مالی نامناسب دارند پرداخته است.

پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، شبنم مقدمی، حسام محمودی، اشکان جنابی، آسیه ضیایی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.