شیراز صاحب نخستین "گذر هنر" شد/ آشتی شهروندان با فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در شهر شیراز بیش از 15 هزار نفر از هنردوستان شیرازی در یک گذر نوستالژیک شاهد عشق وعلاقه هنرمندان شیرازی به اعیاد امامت و ولایت هستند.

پایتخت فرهنگی ایران زمین دهه ولایت را امسال به گونه ای دیگر به جشن نشسته و شوق و حال عجیبی در میان مردم ولایت دوست شیراز حکمفرماست.

با تدبیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری شهرداری شیراز و نیروی انتظامی خیابان حافظیه شیراز تبدیل به نخستین گذر هنری این شهر شده است.

در سال جاری بزرگداشت اعیاد مذهبی نه با برنامه های رفع تکلیفی که با مشارکت هنرمندان شیرازی حال و هوایی خاص به خیابان مقابل آرامگاه حافظ بخشیده است.

هنرمندان هر شب پس از نماز مغرب و عشا هنر خود را به شکل رایگان عرضه می کنند تا به گونه ای شاهد ادای دین آنها به غدیر به عنوان نقطه عطف مهم فرهنگ اسلامی و تفکر شیعه باشیم.

در این گذر هنرمندان شاخه های مختلف هنری در حال هنرنمایی هستند و مردم شیراز از نقاط مختلف شهر به این گذر می آیند و از برنامه های هنری لذت می برند، جشنی که شهروندان را به یاد حال و هوای جشن های مذهبی دهه 60 و 70 می اندازد.

آشتی شهروندان با فرهنگ

رحیم هودی پیشکسوت ارزنده تئاتر و سینمای شیراز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: این اقدام، اتفاقی خوب است که زمینه ساز آشتی مردم با فرهنگ خواهد شد.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ابراز داشت: این گذر هنر موجب رضایتمندی مردم شده و سبب می شود که علاقه مندان به فرهنگ از فضای فرهنگی بهره مند شوند.

وی افزود: من در روز نخست از این برنامه متنوع بازدید کردم و در حین بازدید از این گذر فرهنگی از شور و حال جوانان هنرمند لذت بردم.

هودی ادامه داد: امیدوارم که برنامه های خوبی که سبب می شود مردم و هنرمندان در یک فضای فرهنگی قرار بگیرند در طول سال ادامه یابد.

این پیشکسوت تئاتر تصریح کرد: برنامه های مختلف و متنوعی در نظر گرفته شده که می تواند هم برای هنرمندان تجربه خوبی باشد و هم موجب شادی و نشاط در سطح جامعه باشد.

وی خاطر نشان کرد: زبان هنر گویا ترین زبان برای انتقال مفاهیم است و این گونه برنامه ها می تواند اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی فراوانی داشته باشد.

هودی بیان کرد: نکته دیگری که باید توجه داشت تداوم این برنامه ها است و به نظر من از همین امسال باید برای مناسبت های مختلف و روز حافظ سال آینده برنامه ریزی کرد.

وی بیان کرد: هنرمندان جوان و دانشگاهیان باید با برنامه ریزی سالانه به تولیدات هنری توجه داشته باشند تا در سال آینده شاهد آثار کیفی خوبی در مناسبت های اینگونه باشیم.

این هنرمند پیشکسوت در پایان اظهار داشت: نفس اینگونه برنامه قابل تایید است و امیدواریم با افزوده شدن تجربه هنرمندان در آینده شاهد شکوفایی بیشتر در حوزه فرهنگ باشیم.

استقبال مردم بی نظیر است

محسن خباز رئیس انجمن موسیقی استان فارس نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: استقبال مردم از این برنامه را باید استقبالی بی نظیر خواند.

وی اظهار داشت: تجربه هایی مانند گذر هنر در تمام دنیا در حال اجراست و مایه خوشحالی است که در شهر فرهنگی شیراز نیز برای نخستین بار شاهد این تجربه هستیم.

خباز ابراز داشت: برای تجربه نخست باید این برنامه را قابل قبول دانست و امیدوارم با کسب تجارب خوب از این برنامه در آینده شاهد تجربه های موفق تری باشیم.

وی تصریح کرد: مواجه مردم با هنر بدون تشریفات مرسوم می تواند هم برای مردم و هم برای هنرمندان یک تجربه خوب و مفید باشد.

رییس انجمن موسیقی خاطر نشان کرد: بی شک با کسب تجارب بیشتر از این برنامه می توان در آینده شاهد اتفاقات بهتری و درخور شهر شیراز بود.

وی بیان کرد: این اتفاق در واقع یک پدیده نوظهور فرهنگی است که در یک گذر برنامه های مختلف فرهنگی در حال اجرا است.

خباز ادامه داد: میزان رضایت مندی مخاطبان در این برنامه بسیار خوب است و شاهد یک نشاط خوب در میان مردم هنردوست شهر شیراز هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حضور انجمن موسیقی در اجرای بخشی از برنامه های این گذر ابراز داشت: در کنار اجراهای صحنه ای که در این ایام در تالار حافظ شاهد هستیم چهار سکو نیز در اختیار هنرمندان این رشته قرار گرفته است.

رییس انجمن موسیقی ابراز داشت: هر گروه بیش از چهار اجرا خواهد داشت که در فواصل کوتاه زمانی اجرا می شود.

وی گفت: با احتساب این اجراها شاهد اجرای بیش از 200 قطعه موسیقی در این ایام ده روزه در گذر هنر خواهیم بود.

خباز یادآور شد: اینگونه برنامه ها اگر درست هدفگذاری شوند می توانند زمینه ساز اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ در شهر شیراز باشند.

وی تاکید کرد: مواجه مستقیم شهروندان با برنامه های هنری مختلف یک تجربه و اتفاق خوب است و امیدوارم در ایام باقی مانده مخاطبان بیشتری از این گذر بازدید کنند.

زهرا طاهری یکی از بازدید کنندگان از این گذر هنری به خبرنگار مهر گفت: هیچوقت فکر نمی کردم در شهر شیراز اینگونه برنامه ها برپا شود هرچند که شنیدم برای نخستین بار است.

وی می گوید: من با اعضا خانواده ام به این مکان آمده ام و از دیدن این برنامه ها لذت بردم شاید به اندازه همه عمرم برنامه تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی دیدم.

طاهری افزود: در گذشته برنامه های فرهنگی خلاصه شده بود در کنسرت های گرانی که بسیاری از خانواده ها قدرت تهیه بلیط نداشتند اما امروز در یک فضای فرهنگی در مقابل حافظیه به شکل رایگان خانواده ها از آثار هنری دیدن می کنند.

وی بیان کرد: اعضا خانواده من از این برنامه بسیار لذت بردند و من دیدن این برنامه را به دوستان و آشنایان خود نیز توصیه می کنم.

طاهری یادآور شد: برای یک خانواده هیچ چیز مهمتر از این نیست که وقتی فرزندانش را بیرون می آورد در یک محیط فرهنگی و آموزنده قار بگیرد.

به گزارش مهر، در میان برنامه های گذر هنر شیراز یکی از پر بیننده ترین برنامه ها، اجرای نمایش سنتی است که با استفاده از عروسک های ساده و شادی آور توسط هنرمندان ی به میان بازدیدکنندگان گذر هنر می آیند و داستان ها و قصه های بومی را اجرا می کنند.

این برنامه با مشارکت انجمن های هنری استان فارس و استانداری فارس، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری شیراز، شورای شهر شیراز، بنیاد فارس‌شناسی، سازمان یونسکو، کتابخانه و مرکز اسناد ملی فارس ، مرکزحافظ شناسی و نیروی انتظامی هرشب پس از نماز مغرب و عشا در مقابل آرامگاه حافظ در حال برگزاری است.

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گزارش: مهدی سوداگران