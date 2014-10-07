بخش نشستهای تخصصی به نمایشگاه کتاب کرمانشاه اضافه شد/ حضور اساتید برجسته تئاتر و هنر ایران در استان

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشست های تخصصی با حضور اساتید برجسته و به نام کشوری و استانی به عنوان بخش جنبی نمایشگاه کتاب استان کرمانشاه اضافه شده است.

وی ادامه داد: در هر یک از هفت روز برگزاری نمایشگاه کتاب استان کرمانشاه یک نشست تخصصی با موضوع مشخص و حضور اساتید به نام برگزاری می شود که برنامه ریزی های آن انجام شده است.

رحیمی گفت: یک روز از نشست های تخصصی با توجه به نزدیکی ایام محرم به هنر آئینی تعزیه اختصاص داده شده است که در این برنامه استاد داود فتحعلی بیگی از اساتید مسلم این هنر در کشور حضور خواهد داشت و علاقه مندان می توانند از تجربیات و دانش این هنرمند ملی استفاده کنند.

وی افزود: همچنین دکتر قطب الدین صادقی از اساتید مسلم هنر در ایران طی یکی از این نشست های تخصصی پیرامون زیبایی شناسی در هنر سخن خواهند گفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری نشست تخصصی سبک زندگی اسلامی در این چارچوب خبر داد.

شایان ذکر است نمایشگاه کتاب کرمانشاه به مدت یک هفته و از تاریخ 16 مهر برگزار خواهدشد.

این نمایشگاه در پارک شاهد، محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه برپا می شود و افتتاحیه آن عصر روز چهارشنبه هفته جاری است. زمان بازدید از نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 19:30 در تمامی روزهای برگزاری اعلام شده است.