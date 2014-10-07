درمانگاه تالاسمی سالانه به 5700 نفر خدمات درمانی ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی مدیر کل دفتر مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در مراسم تودیع و معارفه رئیس درمانگاه تالاسمی با اشاره به ارسال 8500 واحد خون (گلبول قرمز فشرده شده) از انتقال خون استان تهران به درمانگاه تالاسمی، آزماشگاه سرولوژی اختصاصی درمانگاه تالاسمی را یکی از بهترین مراکز آزمایشگاهی در مراکز درمانی دانست و ازخدمات کارکنان این آزمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه دکتر مجتبی ابراهیمی را به عنوان جانشین دکتر شهرام کاظمی معرفی و از خدمات دکتر کاظمی تقدیر و تشکر کرد.

حاجی بیگی ابراز امیدواری کرد که با حضور دکتر ابراهیمی شاهد تحولات و ارتقای فعالیتهای این درمانگاه خدمت رسان باشیم.

دکتر مجتبی ابراهیمی رئیس جدید درمانگاه تالاسمی ظفر نیز در این مراسم گفت: این مرکز خدمت مستقیم انتقال خون ارائه می شود و ما شاهد خدمت رسانی روزانه به عزیزان تالاسمی هستیم و امید است بتوانیم خدمات شایسته و مطلبوبی به بیماران و عزیزان تالاسمی ارائه کنیم.