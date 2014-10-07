4000 نفر در اردبیل از خدمات پزشکی رایگان بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داود هادی صبح سه شنبه در پایان طرح نیابت جمعیت هلال احمر اردبیل افزود: این خدمات در قالب خدمات پزشکی، مامایی، پرستاری، بهداشت محیط، تغذیه، روانشناسی و دارویی به مردم ارائه شده است.

وی با اشاره به حضور 62 نفر در قالب تیم های درمان اضطراری در 10 شهرستان استان اردبیل برای ارائه این خدمات تصریح کرد: در این بازه زمانی به هزار و 50 نفر هم بسته های بهداشتی ارائه شده است.

به گفته معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان اردبیل خدمات بهداشتی و پزشکی در روستاهای محروم شهرستان های تابعه استان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح هزار و 72 نفر توسط پزشک عمومی معالجه شده و 205 نفر هم خدمات مامایی دریافت کرده اند، ادامه داد: علاوه بر این هزار و 72 مورد خدمات پرستاری، 885 مورد خدمات به مادر و کودک و 262 مورد خدمات بهداشت محیط توسط تیم های درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان اردبیل ارائه شد.

هادی با اشاره به اینکه 19 نفر در این طرح به مراجع تخصصی ارجاع داده شده اند، یادآور شد: در شهریور ماه سالجاری 185 مورد خدمات تغذیه ای و 224 مورد خدمات بهداشت روان توسط جمعیت هلال احمر به مردم محروم روستاهای استان اردبیل ارائه شده بود.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اشاره به نیروهای به کار گرفته شده در این طرح افزود: یک نفر پزشک متخصص، 10 نفر پزشکی عمومی، 10 نفر ماما، 10 نفر کارشناس بهداشت محیط، 11 نفر پرستار، 10 نفر کارشناس بهداشت روان و 10 نفر هم کارشناس تغذیه در قالب تیم های درمان اضطراری به خدمت گرفته شده بودند.

وی تاکید کرد که برای ارائه خدمات دارویی نیز اعتباری بالغ بر 104 میلیون ریال برای هزینه شده است.

هادی با اشاره به اجرای طرح نیابت داوطلبان جمعیت هلال احمر اردبیل بیان داشت: این طرح نیز به منظور تکریم سالمندان اجرا و 35 نفر سالمند از خدمات این طرح بهره­مند شدند.

وی افزود: این طرح در قالب اهداف بشردوستانه اجرا و شامل ویزیت رایگان سالمندان توسط پزشک داوطلب، بازدید از سرای سالمندان و اهدای بروشورهای بهداشتی به سالمندان است.