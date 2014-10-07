رامین صدیقی تهیه کننده این کنسرت موسیقایی 2 روزه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این کنسرت توضیح داد: کلاوس گزینگ، ساموئل روهرر، بیورن مه‌یر 3 هنرمندی هستند که در کارنامه قابل اعتنای هر یک از این 3 موسیقی دان، سابقه همکاری با هنرمندان بزرگ دنیا مشاهده می شود. این در حالی است که فعالیتهای موسیقایی این 3 هنرمند دامنه وسیعی از موسیقی جز، ملل، کلاسیک و آوانگارد را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: بیورن مه‌یر نوازنده باس و عضو سابق گروه مشهور «رونین»، موسس گروه سوئدی «بازاربلو»، عضو گروه هنرمند فقید ایرانی آزیتا حمیدی و همچنین کوارتت انور براهم عود نواز برجسته تونسی، برای موسیقی دوستان ایرانی نامی آشنا است. او از سال 1384 تاکنون در قالب تمامی گروه های یاد شده در ایران به اجرا پرداخته و همچنین کارگاه های تخصصی متعددی نیز در تهران دایر کرد. ساموئل روهرر نیز به همراه تریو کالین ولون و کوارتت وولفرد برده روده تاکنون 2 بار در تهران روی صحنه رفته است و در زمره کوبه ای نوازهای صاحب سبک در صحنه موسیقی نوگرای اروپاست.

مدیر دفتر نشر موسیقی هرمس درباره بیوگرافی کلاوس گزینگ هم گفت: کلاوس گزینگ از جمله هنرمندانی است که علاقمندان موسیقی او را به عنوان آهنگساز و نوازنده در گروه خواننده مشهور جز انگلستان، نورما وینستون و همچنین نوازنده کلارینت در کوارتت انور براهم می شناسند. وی جزو معدود هنرمندان مطرح و فعال در زمینه نوازندگی ساز نامعمول و جذاب کلارینت باس است.

صدیقی بیان کرد: این 3 هنرمند که هر یک سابقه همکاری طولانی با انتشارات پیشرو و معظم «ای،سی، ام» دارند، در کنار یکدیگر به خلق موسیقی جدیدی می پردازند که بین آهنگسازی و بداهه نوازی سیر می کند که خودشان آن را «موسیقی آزاد» می نامند. البته عرصه فعالیتی این گروه که با عنوان گروه «اپن سورس» در ایران فعالیت می کنند بر اساس یک سری ایده‌های نوشته شده است و آن ایده‌ها بر پایه بداهه نواری توسعه پیدا می‌کند.

تهیه‌کننده کنسرت گروه «اپن سورس» درباره قیمت بلیت های در نظر گرفته شده این کنسرت گفت: بر طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قیمت بلیت در طبقه همکف 70 و 60 هزار تومان، بالکن اول 60 هزار تومان، بالکن دوم 50 هزار تومان و بالکن سوم 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است و علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به سامانه فروش اینترنتی تیوال مراجعه کنند.

مدیر دفتر نشر موسیقی هرمس با اشاره به فعالیتهای دیگر خود در عرصه موسیقی گفت: روزهای اول و دوم آبان‌ کنسرتی با حضور پیمان یزدانیان و حسام اینانلو به تهیه کننده نشر هرمس در تالار وحدت برگزار می‌شود. البته این 2 هنرمند پیش از این نیز در جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت مشترک خود را برگزار کرده بودند که این کنسرت با استقبال مخاطبان مواجه شده بود.