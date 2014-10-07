بانک مرکزی نرخ بانکی 24 ارز را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با دو ریال افت 26,676 ریال، پوند انگلیس با 160 ریال رشد 42,798 ریال و یورو با 260 ریال افزایش 33,654 ریال تعیین شد.

همچنین فرانک سوئیس 27,756 ریال، کرون سوئد 3,705 ریال، کرون نروژ 4,108 ریال، کرون دانمارک 4,522 ریال، روپیه هند 435 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,263 ریال، دینار کویت 92,373 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,025 ریال، یکصد ین ژاپن 24,446 ریال، دلار هنگ کنگ 3,441 ریال، ریال عمان 69,289 ریال، دلار کانادا 23,868 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,376 ریال، لیر ترکیه 11,739 ریال، روبل روسیه 672 ریال، ریال قطر 7,327 ریال، یکصد دینار عراق 2,300 ریال، لیر سوریه 166 ریال، دلار استرالیا 23,333 ریال، ریال سعودی 7,112 ریال، دینار بحرین 70,759 ریال، دلار سنگاپور 20,879 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,048 ریال قیمت خورد.

نرخ یکصد روپیه نپال 26,872ریال، یکصد درام ارمنستان 6,531 ریال، دینار لیبی 22,065 ریال، یوان چین 4,346 ریال، یکصد بات تایلند 81,867 ریال، رینگیت مالزی 8,176 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,951 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,674 ریال، افغانی افغانستان 470ریال، منات آذربایجان 34,009 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,510ریال، سامانی تاجیکستان 5,338 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,245 ریال است.