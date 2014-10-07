به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شدند.
بر این اساس مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب و فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت به عنوان ناظران مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شدند.
نمایندگان میاندوآب و پاکدشت به عنوان دو ناظر مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شدند.
بر این اساس مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب و فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت به عنوان ناظران مجلس در هیات عالی گزینش انتخاب شدند.
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