ارائه خدمات غیر راهبردی شهرداری اهواز به دفاتر پیشخوان دولت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته در جلسه شورای شهر اهواز، اعضای این شورا تفاهم نامه ای مبنی بر ارائه خدماتی غیر راهبردی به دفاتر پیشخوان دولت توسط شهرداری اهواز و با استفاده از خدمات بخش خصوصی منعقد و تصویب شد.



در این جلسه که 56 امین نشست اعضای شورای شهر اهواز بود مقرر شد 30 خدمت غیر راهبردی توسط شهرداری اهواز به دفاتر پیشخوان دولتی این شهر واگذار شود که بر طبق این مصوبه قرار بر این شد ارائه این خدمات با بهره مندی از پتانسیل های بخش خصوصی صورت بگیرد.



این لایحه که توسط کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر اهواز به تصویب رسید 16 رای موافق را کسب کرده است که به نمایندگی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان و شهرداری اهواز منعقد می شود.



هدف از انعقاد این قرارداد ارائه بهینه خدمات دولتی به شهروندان و کاهش تقاضای ترددهای درون شهری بین کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استان عنوان شد.



از جمله این خدمات غیر راهبردی تصویب شده برای ارائه در دفاتر پیشخوان دولت، می توان به محاسبه و پرداخت عوارض خودرو، نمایش نقشه جایگاه های عرضه سوخت بنزین، نمایش نقشه جایگاه های عرضه سوخت گازوئیل و نمایش نقشه جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی CNG اشاره کرد.



امکان انتخاب و مشاهده انواع تصاویر ماهواره ای موجود در شهر اهواز، امکان مشاهده آخرین عکس هوایی شهر اهواز، امکان انتخاب و مشاهده انواع نقشه های موجود در شهر اهواز، نمایش محدوده منطقه بندی شهر اهواز، نمایش حریم شهر اهواز، نمایش شبکه معابر بر روی نقشه، نمایش نقشه مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر اهواز، نمایش ایستگاه های اتوبوسرانی شهر اهواز، نمایش نقشه خطوط و ایستگاه های قطار شهری شهر اهواز از دیگر خدمات تصویب شده در این تفاهم نامه هستند.



همچنین خدمات نمایش نقشه بازارچه های عرضه میوه و ارزاق عمومی، درخواست قطع درختان خشک یا مزاحم، درخواست جابجایی درختان مزاحم، درخواست هرس درختان، نمایش نقشه پارک های منطقه ای، نمایش نقشه پارک های ناحیه ای، نمایش نقشه پارک های محله ای، امکان مشاهده و جستجوی معابر و امکانات توریستی، تفریحی، فرهنگی، مذهبی و خدماتی، نمایش نقشه بناهای تاریخی شهر اهواز، نمایش نقشه موزه و بازارهای فروش صنایع دستی نمایش نقشه فرهنگسراهای شهرداری اهواز، نمایش نقشه هتل ها و هتل آپارتمان در شهر اهواز، نمایش نقشه کتابخانه های شهر اهواز، نمایش نقشه سالن های ورزشی شهر اهواز، نمایش نقشه بیمارستان های شهر اهواز، نمایش نقشه آرامستان های شهر اهواز و نمایش نقشه ایستگاه های آتش نشانی دیگر خدمات مصوب شده این شورا هستند.