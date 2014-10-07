  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

موسوی:

هفت قرارداد صنعتی در مازندران فسخ شد

هفت قرارداد صنعتی در مازندران فسخ شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از فسخ هفت قرارداد صنعتی و بازپس گیری 81 هزار و 102 متر مربع زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد. 

سید مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ششمین جلسه داوری شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، پرونده 16 واحد راکد و غیرفعال مورد بررسی و تعیين تکلیف قرار گرفت.
 
موسوی گفت : جلسه داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در اجرای بند « ی » از فصل « و » قرارداد فیمابین ، در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.
 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران هدف از  برگزاری این جلسات را تعیين تکلیف با کسانی که در گذشتـه ، با دريافت زمين ، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت شهرکهـای صنعتی نموده اند ولی تاکنون به هر دلیلی نسبت به اجرای طرح اقدامي نکرده اند دانست و افزود : امید است با اجرا و تداوم برگزاری جلسات به صورت منظم و تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال ، بستر را برای حضور سرمایه گذاران جدید در شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم کنیم .
 
موسوی تصریح کرد : در این جلسه داوری ، پس از بررسی پرونده ها و استماع اظهارات طرفین قرارداد 8 پرونده منجر به اعطای مهلت مجدد ، براساس زمانبندی مشخص جهت اجرای طرح و یک پرونده نیز منجر به تجدید وقت شده و همچنین هفت پرونده قرارداد به مساحت 81 هزار و 102 مترمربع ، منجر به فسخ قطعی شده است.
 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد : با فسخ قطعی این قراردادها ، اراضی موردنظر پس از طی مراحل قانونی در اختیار متقاضیان جدید که دارای اهلیت سرمایه گذاری هستند قرار خواهند گرفت.
 
کد مطلب 2384582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها