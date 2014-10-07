هفت قرارداد صنعتی در مازندران فسخ شد

سید مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ششمین جلسه داوری شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، پرونده 16 واحد راکد و غیرفعال مورد بررسی و تعیين تکلیف قرار گرفت.

موسوی گفت : جلسه داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در اجرای بند « ی » از فصل « و » قرارداد فیمابین ، در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران هدف از برگزاری این جلسات را تعیين تکلیف با کسانی که در گذشتـه ، با دريافت زمين ، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت شهرکهـای صنعتی نموده اند ولی تاکنون به هر دلیلی نسبت به اجرای طرح اقدامي نکرده اند دانست و افزود : امید است با اجرا و تداوم برگزاری جلسات به صورت منظم و تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال ، بستر را برای حضور سرمایه گذاران جدید در شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم کنیم .

موسوی تصریح کرد : در این جلسه داوری ، پس از بررسی پرونده ها و استماع اظهارات طرفین قرارداد 8 پرونده منجر به اعطای مهلت مجدد ، براساس زمانبندی مشخص جهت اجرای طرح و یک پرونده نیز منجر به تجدید وقت شده و همچنین هفت پرونده قرارداد به مساحت 81 هزار و 102 مترمربع ، منجر به فسخ قطعی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد : با فسخ قطعی این قراردادها ، اراضی موردنظر پس از طی مراحل قانونی در اختیار متقاضیان جدید که دارای اهلیت سرمایه گذاری هستند قرار خواهند گرفت.