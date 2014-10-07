تاکید صنعت فرودگاهی در افزایش ایمنی و حفظ محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عبدالرحیمی در چهاردهمین اجلاس اتحادیه بین المللی فرودگاه‌ها که به میزبانی ایران برگزار شد، گفت: شرکت فرودگاه‌ها عضو اصلی این اتحادیه است که یکی از دفاتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه دفتر ایمنی و عملیاتی شرکت فرودگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه امروز چهاردهمین نشست این اتحادیه در تهران برگزار شد، افزود: در این نشست که مدیر ایمنی دفتر منطقه ای اقیانوسیه و اروپا حضور داشت، مطرح شد که ایمنی در صدر اهداف راهبردی و به عنوان هدف در دستور کار است.

معاون شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به اینکه بهبود روش‌ها و اقدامات فرودگاه‌ها در این نشست مورد تبادل نظر قرار می گیرد، بیان کرد: پیشنهادها در نشست‌های اصلی اتحادیه مطرح می شود و پس از آن به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری پیشنهاد شده و در نهایت به پیشنهادات اجرایی توسط ایکائو تبدیل می‌شود.

عبدالرحیمی با بیان اینکه ایران عضو این کمیته است، گفت: سیستم جدید مدیریت ایمنی با رویکرد پیشگیرانه به این صنعت می پردازد و از توصیه های این نشست‌ها در مجموعه فرودگاه‌ها به پیاده سازی سیستم ایمنی و اقدامات اولیه در این عرصه اقدام شده است.

معاون شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به اینکه این اتحادیه 580 عضو از 176 کشور دارد، بیان کرد: عمده حمل و نقل هوایی بین المللی در فرودگاه‌های عضو این اتحادیه انجام می گیرد و این اتحادیه برای تحقق اهداف راهبردی صنعت و افزایش ایمنی، حفاظت از محیط زیست و دیگر تمهیدات شکل گرفته است.

عبدالرحیمی به ارتقای سطح دانش صنعت فرودگاهی اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم، ایران در چند کمیته اصلی این اتحادیه نقش آفرینی داشته به طوری که تدوین سیاست‌های بین المللی صنعت، به روز رسانی صنعت فرودگاهی کشور از اقدامات شرکت فرودگاه‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری این نشست‌ها از آخرین یافته های صنعت استفاده کنیم و سطح کیفیت خدمات دهی در فرودگاه‌های کشور را به سطح بالاتری برسانیم.