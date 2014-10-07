به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح رسمی مدرسه شهیدان آبیز در روستای "موره کوه" شهرستان میرجاوه که با حضور نماینده مؤسسه خیریه همیاران نوا و اعضای مجمع خیّرین مدرسه ساز استان برگزار شد اظهار داشت: افتتاح و بهره برداری از این 6 مدرسه امکان تحصیل بیش از 100 دانش آموز در فضای استاندارد را در مناطق عشایری استان را فراهم کرد.

علیرضا راشکی در مراسم افتاحیه مدرسه شهیدان آبیز که با حضور پدر این شهیدان دانش آموز برگزار شد بیان داشت: همیاری خیران مدرسه ساز به ویژه مشارکت خیریه "همیاران نوا" موجب شد تا احداث تعداد 6 مدرسه در مناطق عشایری و محروم استان امسال به سرانجام برسد.

وی بیان داشت: این تعداد مدارس با زیربنایی به میزان 330 مترمربع زمینه تحصیل بیش از 100 دانش آموز را در مناطق عشایری و کمتر توسعه یافته را فراهم کرده است.

وی گفت: برای ساخت این 6 مدرسه و 7 کلاس درس بالغ بر 3 میلیون ریال به صورت مشارکتی و با کمک خیران هزینه شده است.

راشکی بیان داشت: تعداد 137 پروژه آموزشی در قالب 602 کلاس درس از مهر سال گذشته تا مهر امسال در سراسر استان به بهره‌برداری رسید که انتظار می‌رود با مشارکت خیران مدرسه ساز این آمار در سال آینده با افزایش چشمگیری همراه باشد.