به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین میرزایی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز به کار سایت دائمی نمایشگاه‌ های جنوبشرق در استان کرمان اذعان داشت: برای احداث فاز نخست این نمایشگاه دو میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

میرزایی تصریح کرد: تقویم این نمایشگاه تدوین شده و براساس آن تا پایان سال جاری 11 نمایشگاه تخصصی در این مکان دایر می شود.

وی از راه اندازی نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته با 120 غرفه خبر داد و افزود: این نمایشگاه تخصصی تا 18 تیرماه دایر است.

میرزایی با اذعان به این نکته که 50 درصد محصولات عرضه شده در این نمایشگاه از تولیدات داخلی استان کرمان است، تصریح کرد: فعالیت نمایشگاه گفته شده در دو هزار و 500 متر مربع فضای مسقف و 750 متر مربع فضای روباز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی جنوب شرق در استان کرمان از برگزاری نمایشگاه مبلمان اداری، دیوارکوب و کف ‌پوش در 29 مهر ماه جاری خبر داد و گفت: همچنین نمایشگاه لوازم خانگی و فرش ماشینی، نمایشگاه خودروهای داخلی و خودروهای آنتیک و قطعات خودرو و نمایشگاه کشاورزی به زودی در این مکان برپا می‌شود.