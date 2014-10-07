1871 هکتار از اراضی موقوفه ای استان کرمانشاه احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حسینی اراکی صبح سه شنبه در کارگاه آموزش توجیهی سامانه پیام کوتاه، زیر پورتال سایت و روابط عمومی نوین در کرمانشاه به وظایف روابط عمومی ها اظار داشت: اصلی ترین وظیفه روابط عمومی ها اطلاع رسانی است و در حوزه سازمان ها، اطلاع رسانی عملکرد سازمان ها و ارتباط برقرار کردن با دستگاه ها خارجی از مهمترین وظایف روابط عمومی است.

وی با بیان اینکه شبکه اطلاع رسانی نیازمند زیر ساخت ها است، افزود: با توجه به پیشرفت های جامعه کنونی، ارتباطات لحظه ای شده و غفلت از آموزش و فضای مجازی، سازمان ها را در رده آخر ارزیابی قرار می دهد.

حسینی اراکی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی در حوزه اوقاف یک مسئله حائز اهمیت است، تاکید کرد: اگر روایط عمومی اوقاف کارش را خوب انجام دهد خروجی آن یک اتفاق فرهنگی است که در آینده نیز موجب افزایش تعداد وقف ها خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تلاش های ما در هزینه کرد اوقاف و اجرای نیات واقفین زمانی مثمر ثمر خواهد بود که اطلاع رسانی صحیح و به موقعی صورت گیرد و مردم با توجه به آن به سمت وقف های جدید پیش بروند.

وی تبلیغات را یکی از موثرترین راه ها برای رسیدن به اهداف هر سازمان دانست و یادآور شد: در کشورهای پیشرفته دنیا 50 درصد درآمد صرف تبلیغات می شود که این موضوع به خوبی اهمیت تبلیغات را نشان می دهد.

حسینی اراکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابندای سال جاری تا کنون در حوزه اعزام مبلغین جزو استان های برتر کشور بوده ایم، افزود: طی همین مدت توانسته ایم یک هزار و 574 هکتار زمین را که 90 سال است وقف شده زنذده کنیم.

وی همچنین از باز پس گیری 300 هکتار زمین که توسط ستاد فرماندهی اجرایی امام تصرف شده بود خبر داد و گفت: در مجموع توانستیم یک هزار و 871 هکتار زمین را احیا کنیم.

حسینی اراکی در پایان خاطر نشان کرد: این چنین اقدامات و فعالیت هایی باید اطلاع رسانی شود تا مردم رغبت بیشتری نسبت به حوزه وقف داشته باشند.

اصلی‌ترین وظیفه روابط عمومی‌ها اطلاع‌رسانی دقیق است

کارشناس امور استان های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: در سازمان اوقاف علاوه بر تمامی وظایفی که روابط عمومی ها بر عهده دارند، یک برچسب فرهنگی نیز وجود دارد.

محمد حسین اسماعیلی با بیان اینکه اوقاف جزو معدود سازمان هایی است که کار در آن متصل به ائمه (ع) است، افزود: در حوزه اوقاف علاوه بر اینکه ما طبق فرمول روابط عمومی ها کارهایی را انجام می دهیم، بعد فرهنگی را نیز مد نظر داریم.

وی خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی یک نوع تحرک خبری را در جامعه رقم می زند که علاوه بر اثرات مثبت در جامعه تاثیرات قابل توجهی را نیز در زندگی فرد به دنبال دارد.

کارشناس امور استان های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: برداشت اطلاعات صحیح و جمع آوری اخبار و اطلاعات صحیح از جمله مواردی است که روابط عمومی ها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

وی گفت: روابط عمومی ها باید یک اطلاع یابی صحیح داشته و محتوایی را تهیه کنند که صحیح و قابل استناد باشد.

اسماعیلی در پایان بر ایجاد تعامل از سوی روابط عمومی ها در حوزه سازمان و خارج از سازمان تاکید کرد.