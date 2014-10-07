موازنه جمعيتي به نفع شهرها درحال تغيير است/ روستاهايي كه خوابگاه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت کهگیلویه و بویراحمد بر پایه سرشماری مرکز آمار ایران در سال 85 بیش از 634 هزار نفر بوده که 52 درصد آن‌ در روستاها و 48 درصد در شهرها سکونت داشتند.

اما براساس سرشماری سال 90 نفوس و مسکن در استان، این معادله برعکس شده و 52 درصد جمعیت کهگیلویه وبویراحمد در شهرها و 48 درصد در روستاها ساکن هستند.

با اين حال اين روند طي سه سال گذشته هم ادامه يافته و اگرچه آمار دقيقي وجود ندارد اما حكايت مهاجرت بي رويه روستاييان به حاشيه شهرها همچنان باقي است.

با این حال طبق سرشماري سال 1390، افزایش دو درصدی جامعه شهرنشین و کاهش دو درصدی جمعیت روستاییان، نشان دهنده پدیده نامطلوب مهاجرت روستاییان به شهرها و کارساز نبودن تلاشها برای کاهش نرخ مهاجرت و مهاجرت معکوس است.

اگر چه کهگیلویه و بویراحمد تا ابتدای دهه 60تنها دارای سه شهر یاسوج، گچساران و دهدشت بود اما اینک و در ابتدای دهه 90این تعداد به 13 شهر رسیده که این خود گواهی بر افزایش روند شهرنشینی طی سه دهه اخیر در این استان بر اثر مهاجرت بوده است.

روستاها تبديل به خوابگاه شده اند

اما پديده ديگري كه اكنون در بسياري از استانها و از جمله اين استان ظهور و بروز يافته است،‌ تبديل شدن روستاها به خوابگاه شهرهاست.

بسياري از روستاييان هر صبح براي كار و يا از سر بيكاري به شهر مي آيند و غروب به خانه باز مي گردند كه اين موجب شده نيروي كار روستاييان در زمينه توليد صرف نشود و در كارهاي خدماتي در شهرها هزينه گردد.

براين اساس روزها در اغلب روستاها تنها پيرمردان، پيرزنان و كودكان ديده مي شوند و خبري از جوانان روستايي نيست.

مديركل بنياد مسكن كهگيلويه و بويراحمد در اين خصوص به خبرنگار مهر مي گويد: اين نگاه كه روستاها بايد به محيط شهري تغيير يابند، موجب شده روستا ها تنها به خوابگاه بدل شوند.

ابراهيم فرزانه مي افزايد: برخي از نيروي كار شهرها در روستاها متمركز هستند و تنها براي استراحت به روستاها مي آيند.

وي بيان مي كند: بايد نگاه مردم و مسئولين به روستاها يك نگاه عميق و دور انديشانه باشد و در غير اين صورت روستاها كم كم كاركرد خود را از دست مي دهند.

فرزانه با اشاره به نقش موثر روستاها در اقتصاد كشور تصريح مي كند: كم رنگ شدن نقش روستاها در توليد، به اقتصاد كشور ضربه مي زند.

بي توجهي به روستاها كاركرد آنها را تغيير مي دهد

مديركل بنياد مسكن كهگيلويه و بويراحمد ادامه مي دهد: روستاها بخش زيادي از مايحتاج شهرها را تامين مي كنند و با رشد مهاجرت، چرخه تولید در روستا کند شده و روستانشينان به مصرف کننده ای صرف در شهرها بدل می شوند.

وي بيان مي كند: روستاها بايد 100درصد به عنوان مجموعه اي كه نيازهاي اقتصادي و كاري جامعه را تامين مي كند، مورد توجه قرار گيرد.

فرزانه همچنين بر توسعه اقتصادي و فرهنگي روستاها تاكيد مي كند و مي گويد: ايجاد بازارچه هاي روستايي براي عرضه محصولات آنها، ايجاد پاركها و فضاهاي ورزشي و اماكن آموزشي و بهداشتي نقش مهمي در ماندگاري روستاييان در روستاها دارد.

وي تاكيد مي كند: يك روستايي نبايد براي خريد مايحتاجش به شهرها بيايد بلكه بايد نيازهايش در دسترسش باشد.

فرزانه تصريح مي كند: تمركز كارخانه ها و صنايع در شهرها موجب شده بسياري از روستاييان براي يافتن كار به شهرها بروند و اين در حالي است كه ايجاد صنايع تبديلي و صنايع وابسته به دامپروري و كشاورزي و باغداري موجب رشد اشتغال در روستاها خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان مهمترین عامل مهاجرت روستائیان کهگیلویه و بویراحمد به شهرها را عدم درآمد کافی، اشتغال، عدم تمایل جوانان به شغل پدران و پیشینیان خود، تحصیل فرزندان و ... عنوان می کنند.

محرومیت از امکانات رفاهی و آموزشی، پیدا کردن کار در شهرها همواره بهانه ای برای مهاجرت از روستاهای استان به شهرها بوده و این درحالی است که در سه دهه گذشته نسبت به توسعه خدمات رفاهی در روستاها اقدامات موثری انجام گرفته است.

با اين حال روستاييان مهاجرت كننده به شهرها به دلیل عدم تناسب بین حرفه مهاجر با شغلهای موجود در شهر و افزایش نیازهای معیشتی او در شهر، اغلب جذب مشاغل کاذب می شوند که این مشاغل خود آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی فراوانی در پی دارد.

هم اکنون یک هزار و 700 روستای دارای سکنه در این استان وجود دارد که با ایجاد زیرساختهای عمرانی، اقتصادی و فرهنگی، رفع مشکلات آنها و حمایت از کار و تولید می توان مهاجرت روستاییان به شهرهای استان را کاهش داد.