به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح سهشنبه در نشست توسعه ایمنی گاز در بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور افزایش ایمنی در شبکهها و تاسیسات گازرسانی صورت گرفته است و در این زمینه شاهد موفقیتهای خوبی هستیم.
وی اضافه کرد: در زمینه اچاسای در استان بوشهر فعالیتهای گستردهای صورت گرفته است و رزمایشهایی نیز در این زمینه برگزار شده است که توان کارکنان را برای زمان بحران افزایش داده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به وجود 23 ناحیه فعال گاز در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: سال گذشته در این نواحلی 66 مانور برگزار شد که این مانورهای دارای موضوعاتی چون زلزله، آتشسوزی و افت فشار بود.
کسب رتبه دوم کشور در حوزه اچاسای توسط استان بوشهر
وی با بیان اینکه نرخ تکرار آتشسوزی صنعتی طی دو سال گذشته در بوشهر صفر بوده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در توسعه پایدار حائز اهمیت است، تامین نیازهای امروز جامعه بدون به خطر انداختن نیازهای نسل آینده است.
حسینی با تاکید بر اینکه مباحث زیستمحیطی باید در همه پروژهها مورد توجه قرار بگیرد، اذعان داشت: گاز یک مزیت است که باید در زمینه استفاده از آن دقت مناسب صورت بگیرد.
وی در ادامه از کسب رتبه دوم کشور در حوزه اچاسای توسط این شرکت خبر داد و بیان داشت: این مهم با تلاش همه همکاران ما در نقاط مختلف استان محقق شده است که ارزیابیها در بخشهای مختلفی صورت گرفت و استان بوشهر موفق به کسب این عنوان شد.
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