توافق برای احداث نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در قطر

سعود بن عبدالله حمد آل‌حنزب در گفتگو با مهر با تاکید بر واقعیت های سیاسی و اقتصادی ایران گفت: در ملاقات با مقامات دولت قطر، آنچه را که از ایران و پیشرفت‌های صنعتی و توسعه شهری مشاهده شد را به اطلاع دولتمردان قطر خواهم رساند و این در شرایطی است که واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ایران باید به اطلاع مقامات شورای همکاری خلیج‌فارس نیز برسد.

رئیس انجمن دوستی قطر و ایران با اشاره به صدور بیانیه فعال‌سازی روابط انجمن‌های دوستی ایران و قطر، افزود: در ملاقات با رئیس انجمن دوستی ایران و قطر، دو طرف بر توسعه همکاری‌ها و روابط انجمن‌های دوستی دو کشور تاکید کرده اند و در این زمینه، توافقنامه‌ای نیز میان دو طرف به امضا رسید.

وی تصریح کرد: یکی از بندهای این بیانیه، واگذاری یک قطعه زمین در شهر دوحه به منظور احداث نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی است که این بند از توافقنامه، در جلسه شورای شهر دوحه روی میز قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد تا واگذاری زمین برای احداث نمایشگاه کالاهای ایرانی در شورای شهر دوحه به تصویب برسد.

حمد آل حنزب، احداث مکانی در دوحه برای حضور مستمر فعالان اقتصادی ایران و عرضه کالاهای ساخت ایران را یکی از بارزترین راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور دانست و تاسیس این مرکز تجاری را در دستورکار جدی شورای شهر دوحه عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به بازدید خود از بیمارستان‌های رشت گفت: تجهیزات و امکانات درمانی این بیمارستان بی نظیر است و بر این اساس، خواهان همکاری با ایران در زمینه ساخت یک بیمارستان مجهز در کشور قطر هستیم.

همچنین محمدباقر سخایی رئیس انجمن دوستی ایران و قطر در گفتگو با مهر با اشاره به امضای بیانیه مشترک میان انجمن‌های دوستی هر دو کشور، آن را گامی رو به جلو در برقراری مناسبات اقتصادی دو کشور دانست.

وی با توجه به تجربه دو دوره ماموریت در کشور قطر به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: به نظر می‌رسد بهتر می توان از ظرفیت دیپلماسی عمومی برای پیشبرد روابط دو کشور بهره گرفت.

سخایی خاطرنشان کرد: کشور قطر که خود را برای جام جهانی فوتبال 2022 آماده می کند و بر این اساس، ظرفیت خوبی برای جذب امکانات از جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل زیرساخت های خود دارد و از آن گذشته شرایط پیش آمده برای قطر در سطح منطقه، فرصت خوبی برای کشورمان خواهد بود تا روابط اقتصادی خود را با این کشور تحکیم بخشیم.