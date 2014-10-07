مدت زمان حضور پلیس زنجان در محل انجام ماموریت ها کاهش چشمگیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی صبح سه شنبه در جمع مسئولان انتظامی استان زنجان گفت: در شش ماهه سالجاری 15 هزار و 18 پیام به مرکز 197 پلیس زنجان ارسال شده که از این تعداد سه هزار و 227 مورد قابل رسیدگی و دو هزار و 164 مورد از این پیامها راهنمایی و مشاوره بوده است.



وی با بیان اینکه امروز پلیس به پشتوانه و همکاری مردم توانسته است در همه ماموریتهای خود موفق شود ادامه داد: مردم با مراجعه به مرکز 197 انتقادات و پیشنهادات و شکایتهای خود را با پلیس در میان می گذارند و روسای واحدهای تخصصی پلیس هم از نزدیک به خواسته های آنها پاسخ می دهند و مهمترین تاثیر این ملاقات ها ارتباط مستقیم و بی تکلف پلیس با مردم است.



فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ارسال این تعداد پیام به این مرکز بیانگر این امر است که مردم به پلیس اعتماد دارند و می خواهند همکاری خود با پلیس را تقویت کنند.



وی به ارتقای سطح تخصص پلیس اشاره کرد و افزود: پلیس امروز با دستیابی به فناوری و علت و تکنولوژی روز دنیا توانسته در همه ماموریتها خود موفق شود.



فرمانده انتظامی استان زنجان یادآورشد: نیروی انتظامی استان زنجان برای موفقیت بیشتر در ماموریتها و کشف جرایم تخصص علمی خود را تقویت خواهد کرد.



سردار صالحی، زنجان را جزو سه استان امن کشور اعلام کرد و گفت: پلیس زنجان با داشتن نیروهایی مختصص و حرفه ای تلاش شبانه روزی خود را دارد تا امنیت جامعه را تقویت کند.



وی تصریح کرد: مردم هم باید در راستای برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل لازم را با پلیس داشته باشند.