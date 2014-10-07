مدت زمان حضور پلیس زنجان در محل انجام ماموریت ها کاهش چشمگیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی صبح سه شنبه در جمع مسئولان انتظامی استان زنجان گفت: در شش ماهه سالجاری 15 هزار و 18 پیام به مرکز 197 پلیس زنجان ارسال شده که از این تعداد سه هزار و 227 مورد قابل رسیدگی و دو هزار و 164 مورد از این پیامها راهنمایی و مشاوره بوده است.
وی با بیان اینکه امروز پلیس به پشتوانه و همکاری مردم توانسته است در همه ماموریتهای خود موفق شود ادامه داد: مردم با مراجعه به مرکز 197 انتقادات و پیشنهادات و شکایتهای خود را با پلیس در میان می گذارند و روسای واحدهای تخصصی پلیس هم از نزدیک به خواسته های آنها پاسخ می دهند و مهمترین تاثیر این ملاقات ها ارتباط مستقیم و بی تکلف پلیس با مردم است.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ارسال این تعداد پیام به این مرکز بیانگر این امر است که مردم به پلیس اعتماد دارند و می خواهند همکاری خود با پلیس را تقویت کنند.
وی به ارتقای سطح تخصص پلیس اشاره کرد و افزود: پلیس امروز با دستیابی به فناوری و علت و تکنولوژی روز دنیا توانسته در همه ماموریتها خود موفق شود.
فرمانده انتظامی استان زنجان یادآورشد: نیروی انتظامی استان زنجان برای موفقیت بیشتر در ماموریتها و کشف جرایم تخصص علمی خود را تقویت خواهد کرد.
سردار صالحی، زنجان را جزو سه استان امن کشور اعلام کرد و گفت: پلیس زنجان با داشتن نیروهایی مختصص و حرفه ای تلاش شبانه روزی خود را دارد تا امنیت جامعه را تقویت کند.
وی تصریح کرد: مردم هم باید در راستای برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل لازم را با پلیس داشته باشند.
زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش مدت زمان حضور پلیس این استان در محل انجام ماموریت ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی صبح سه شنبه در جمع مسئولان انتظامی استان زنجان گفت: در شش ماهه سالجاری 15 هزار و 18 پیام به مرکز 197 پلیس زنجان ارسال شده که از این تعداد سه هزار و 227 مورد قابل رسیدگی و دو هزار و 164 مورد از این پیامها راهنمایی و مشاوره بوده است.
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