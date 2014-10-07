توسعه گردشگری گیلان نیازمند برنامه و چشم انداز/ لزوم توجه جدی مسئولان به توسعه زیر ساخت های گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت گردشگری که پس از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت در دنیا به لحاظ درآمد زایی و جذب منابع مالی شناخته می شود در سال های گذشته در برخی از کشورها با رشدی خیره کننده ای روبرو بوده است.

صنعت گردشگری در ایران اسلامی نیز به دلیل داشتن جاذبه ها و ظرفیت های بی بدیل عرصه ای برای سرمایه گذاری های گسترده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در این باره وجه فرهنگی گردشگری را بسیار بارز و شاخص دانست و گفت: بسیاری از کشور ها سعی دارند بر اساس مناسباتی که بین اقوام و ملل صورت می گیرد به دستاوردهای فرهنگی گردشگری دست پیدا کنند.

رضا علیزاده افزود: گردشگری در بخش اقتصادی و در نظام برنامه ریزی بسیاری از کشورهای دنیا هم نقش تعیین کننده ای دارد.

وی اظهارداشت: با توجه به ارزآوری و اشتغال پایداری که صنعت گردشگری می تواند در بخش مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند کشورهای توسعه یافته تلاش می کنند با برنامه ریزی های دقیق و هدف گزاری مناسب به نقطه ای برسند که از دستاوردهای اقتصادی صنعت گردشگری هم منتفع شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: کشورهای گروه های اقتصادی اروپا ، کشورهای آمریکایی و در عین حال بخشی از کشورهای آسیایی مثل چین، ترکیه و غیره توانسته اند گوی سبقت را در این عرصه بربایند و به واسطه بسترهای زیر ساختی، تامین بخش خدمات و نوع بازاریابی که در بخش صنعت گردشگری حاکم کرده اند فضای را مها کنند که در آمدهای حاصل از ارزآوری اقتصادی صنعت گردشگری را به خودشان اختصاص دهند.

صنعت گردشگری در کانون تفکر و برنامه ریزی دولتمردان نظام جمهوری اسلامی

وی افزود: خوشبختانه امروزه توجه به صنعت گردشگری در کانون تفکر و برنامه ریزی دولتمردان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

علیزاده اظهارداشت: ایران اسلامی امروز امن ترین کشور در منطقه خاورمیانه برای حضور گردشگران خارجی است ضمن اینکه این کشور دارای پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی، تاریخی و باستانی بی بدیلی در دنیاست.

وی توسعه گردشگری با انگیزه های مختلف درمانی، ورزشی، روستایی، کشاورزی، فرهنگی و غیره در کشور را امری ضروری دانست و گفت: گردگشری در بین سایر بخش های اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت نقش تعیین کننده و اثرگذاری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید یکی از محوری ترین بحث های که در حوزه تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار داده بحث گردشگری است.

وی اذعان داشت: صنعت گردشگری ضمن کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت نقش مهمی در خنثی سازی تحریم های ظالمانه دشمنان دارد .

علیزاده با اعلام اینکه گردشگری در گیلان نیز یک اولویت اساسی است بر ضرورت توسعه زیر ساخت های این صنعت در استان تاکید کرد.

وی در ادامه گردشگری طبیعی را یک ظرفیت عظیمی در گیلان دانست و گفت: بسترهای لازم برای حضور گردشگری بیشتر باید در این عرصه فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان افزود: کشورهای دارای جاذبه های گردشگری به لحاظ جاذبه های طبیعی، فرهنگ و تمدن کهن، آثار باستانی و مذهبی استعداد و توانایی به سزایی در جذب گردشگران دارند که سرمایه گذاری مناسب در این صنعت می توانند سالانه میلیاردها دلار در راستای توسعه پایدار و غیره کسب درآمد کنند.

وی اذعان داشت: صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک منبع درآمد پایدار محسوب می گردد که این امر علاوه بر تأثیر مثبت خود بر اقتصاد کشورها در بخش در آمد، یک بخش مهم اشتغالزایی و رفع محرومیت های نقاط روستایی به شمار می رود.

علیزاده افزود: استاندارد سازی، کیفی سازی و نگاه تخصصی از رویکردهای مهم گردشگری در ارائه خدمات خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر این موضوع که " گیلان سرزمین فرصت‌هاست "، اظهارداشت: مواهب تاریخی، طبیعی، فرهنگی و روحیه میهمان‌نوازی مردم استان فرصت غنیمتی برای سرمایه‌گذاری در جذب گردشگر است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در پاسخ به این پرسش که از ابتدایی امسال تاکنون چه تعداد گردشگر وارد استان شده و ماندگاری این گردشگران چقدر بوده است، گفت: امسال افزون بر 29 میلیون نفر شب اقامت در گیلان ثبت شده است.

وی افزود: بسیاری از این گردشگران در مراکز اقامتی موقت و دائم استقرار پیدا کرده اند.

جاذبه های فرهنگی، تاریخی، باستانی، طبیعی و انسان ساز در ماندگاری گردشگران نقش برجسته ای دارند

علیزاده تصریح کرد: این آمار موثق و می تواند مبنای برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ها در استان باشد.

وی اذعان داشت: از این تعداد گردشگری که در استان گیلان استقرار یافته بودند افزون بر 11 درصد از موزه ها، سایت های تاریخی و فرهنگی همچون ماسوله، قلعه رودخان، بام سبز لاهیجان، سورتمه تالش، تله کابین و غیره بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: جاذبه های فرهنگی، تاریخی ، باستانی،طبیعی و انسان ساخت در ایست و ماندگاری گردشگران نقش برجسته ای دارند.

وی همچنین با بیان اینکه یک شب اقامت در گیلان به دو شب اقامت در حال افزایش است، افزود: بستر سرمایه گذاری باید بر روی جاذبه های انسان ساز و جاذبه های که بتواند ترغیب حضور گردشگران را در استان فراهم و اوقات فراغت گردشگران را در استان مهیا کند، معطوف شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی هم در این باره می گوید: گردشگري از فعاليت هاي اقتصادي با درآمدزايي بالا و از راهكارهاي ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق مستعد است.

محمد مهدی رهبری املشی افزود: صنعت گردشگري، بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنياي معاصر به شمار مي آيد.

وی تصریح کرد: بسياري از كشورها اين صنعت پويا را منبع اصلي درآمد، اشتغال زايي، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زير بنايي مي دانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ميزان بيكاري، لزوم افزايش درآمد ارزي و سرمايه گذاري خارجي توجه بيش از پيش به اين بخش مي تواند زمينه رسيدن به اشتغال كامل و افزايش درآمد ارزي را به همراه داشته باشد.

وی افزود: ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد يك فرصت شغلي در صنعت گردشگري بسيار پائين تر از ديگر صنايع است و به عبارت ديگر اشتغالزايي در اين صنعت به سرمايه گذاري كمتري نياز دارد.

رهبری املشی اذعان داشت: ترديدي نيست كه همه كشورها در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه دريافت سهم بيشتري از درآمد جهاني حاصل از گردشگري و همچنين بالا بردن سطح اشتغال در كشور متبوع خود هستند.

وی ادامه داد: سراسر استان گیلان مجموعه ای از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی است از اینرو می طلبد با برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری اصولی از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره برداری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رودسر و املش از دیرباز پتانسیل های بسیار خوبی در بخش گردشگری داشته و همه ساله شاهد حضور گردشگران بسیاری است به همین دلیل باید زیرساخت های لازم این بخش فراهم شود.

وی تصریح کرد: صنعت توریسم و گردشگری امروز یکی از صنعت های مورد توجه در جهان است و کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری زیادی روی این بخش انجام می دهند.

صنعت گردشگری فرصتی برای رونق اشتغال پایدار در گیلان

رهبری املشی یادآورشد: استان گیلان از توانمندی های بالایی در بخش گردشگری برخوردار است و در صورتی که از این توانمندی ها استفاده شود فرصت خوبی برای اشتغالزایی نیز فراهم خواهد آمد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان نیز در این خصوص می گوید: صنعت گردشگری فرصتی برای رونق اشتغال پایدار در این استان است.

محمد احمدی پور اظهار داشت: توسعه صنعت در گیلان مستلزم وجود زیرساخت های رفاهی و فرهنگی است از اینرو می طلبد مسئولان توجهی جدی به این مهم داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه گردشگری می تواند ایجاد اشتغال و افزایش درآمد داشته باشد، اظهارداشت: این استان شمالی از موقعیت توریستی و ظرفیت گردشگری خوبی برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: گیلان با داشتن جاذبه هایی همچون شهرک تاریخی ماسوله ، قلعه رودخانه، چشمه های و رودخانه های خروشان ، دریا، جنگل و غیره هر ساله پذیرای گردشگران داخلی و خارجی زیادی است.

وی در ادامه شتاب بخشی و ساماندهی پروژه های گردشگری استان را نیازمند توجه ویژه دانست و یادآورشد: راه اندازی و ساماندهی امکانات رفاهی در این مناطق به رونق صنعت گردشگری گیلان کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گردشگری به عنوان رو به رشدترین صنعت اشتغال زا و به عنوان دومین صنعت پس از نفت از نظر درآمدزایی مطرح است و در حال حاضر یکی از ارکان اصلی اقتصادی، تجاری جهان محسوب می شود علاوه بر این برنامه ریزان و سیاست گزاران توسعه نیز از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند.