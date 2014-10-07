مستند «پاریس کوچولو» کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «پاریس کوچولو» با موضوع ازدواج در قالب اثری نیمه بلند توسط سید مهدی کرباسی و رضا صادقی و تهیه کنندگی موسسه سفیر فیلم کلید خورد.

این مستند روایت دو جوان مجرد ایرانی است که تصمیم گرفته‌اند به لبنان سفر کنند و شرایط ازدواج در این کشور را مورد بررسی قرار دهند. در واقع انگیزه این سفر سخت‌بودن شرایط ازدواج در ایران است. آنها در نهایت با یک تور مسافرتی به لبنان سفر می‌کنند.



مراحل پیش‌تولید و نگارش فیلمنامه این کار به اتمام رسیده​ و تصویربرداری‌ها​ی مستند​ در لبنان نیز انجام شده و هم ​اکنون پروژه وارد فاز ​تدوین​ شده است.