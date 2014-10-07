تاکید وزیر بهداشت بر حذف باقیمانده سموم از مواد گوشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در همایش روز ملی دامپزشکی، بر توجه بیش از پیش به دامپزشکی و دامپزشک در کشور تاکید کرد و گفت: برای رسیدن به سلامت جامعه باید نگاه سیاستمداران و دولت، دامداران و مردم به جامعه دامپزشکی تغییر یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نظارت بر کشتارگاهها، مراکز دامی و تولید بخش مواد غذایی بر عهده خود تولید کنندگان است، افزود: باید بخش نظارت و تولید دو قسمت جدا از هم باشند تا نظارت ها بهتر صورت گیرد که لازم است دولت و مجلس جهت جداسازی این دو بخش از هم، حمایت های لازم را داشته باشند.

وزیر بهداشت ادامه داد: نباید معیشت تولید کنندگان مانع نظارت درست آنها شود، بنابر این لازم است افرادی جهت نظارت بر کشتار گاه ها، مراکز دامی و مراکز تولید مواد غذایی به کار گرفته شوند.

هاشمی با اشاره به وجود بیماریهای مشترک انسان و دام و تغییر سیمای بیماریها، گفت: باید همکاریهای بین بخشی میان پزشکان و دامپزشکان نسبت به گذشته پررنگ تر شود تا بتوانیم این نوع بیماری ها را کنترل و ریشه کن کنیم.

وی همچنین بیشترین عامل مرگ و میر در افراد جامعه را تغییر در سبک زندگی آنان بیان کرد و گفت: دامداران، تولیدکنندگان مواد غذایی و دامپزشکان با اصلاح تغذیه دام و اصلاح تولید مواد غذایی می توانند در پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری ها نقش ویزه ای داشته باشند.

هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت بهداشت برای حذف روغن پالم موجود در برخی از مواد لبنی توقع همکاری و حمایت های بیشتری از سوی جامعه دامپزشکی و تولید کنندگان در این بخش را داشت، افزود: انتظار وزارت بهداشت حمایت موثرتر تولید کنندگان مواد غذایی و پروتئینی از سلامت مردم است و لازم است باقیمانده سموم و ذخایر آنتی بیوتیکی در برخی از مواد گوشتی حذف شود.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت تحقیق و پژوهش در علم دامپزشکی تاکید کرد و گفت: برای اینکه جامعه دامپزشکی بخواهد به رشد بیشتری برسد باید در محیط های علمی و آکادمی نقش ویژه و موثرتری را ایفا کند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ابراز خشنودی از این که دولت، سلامت را به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در دستور کار خود قرار داده است، افزود: این فرصت خوبی است تا وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش و رفع برخی از مشکلات مردم در حوزه امنیت غذایی، تعامل بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به همکاریهای اثر بخش میان سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، گفت: هر چقدر این همکاری ها عمیق تر و بیشتر شود، باعث افزایش امنیت غذایی، ارتقاء سلامت افراد جامعه، کاهش بار بیماریها و افزایش طول عمر افراد خواهد شد.

هاشمی در پایان از آمادگی وزارت بهداشت برای همکاری و حمایت از دامپزشکان و وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: از آنجا که وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی دو دستگاه مرتبط با یکدیگر هستند و ماموریتهای مشترکی دارند، وزارت بهداشت از هیچ همکاری و همراهی در جهت موثرتر و بهتر شدن فعالیتهای این وزارتخانه دریغ نخواهد کرد.