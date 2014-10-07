تومورها در شب سریعتر رشد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تومورها، توده هایی از سلول های بدن هستند که تقسیم سلولی فزاینده ای در آنها صورت گرفته و غیر قابل کنترل می شوند. این تقسیم سلولی می تواند در بافت یا اندام های مختلف بدن صورت بگیرد. تومورها به انواع خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند.



متخصصان علوم اعصاب و نورولوژی انستیتو علوم ویزمن در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند که رشد تومورهایی که منجر به ابتلا به سرطان می شود در شب هنگام بیش از ساعات دیگر شبانه روز است. شب هنگام زمان مناسبی برای رشد و همینطور گسترش تومورهای سرطانی در بدن است که با مراقبت های ویژه می توان از رشد و همینطور گسترش تومورهای سرطانی در این ساعت نیز کاست.



با غروب خورشید و فرا رسیدن زمان استراحت در شب هنگام، انسان ها به استراحت می پردازند غافل از اینکه تومورها از این زمان برای رشد و گسترش سریعتر بهره می برند. انتشار نتایج این تحقیق شگفت انگیز حیرت بسیاری از محققان و بیماران را برانگیخت.



پرفسور ماتیا لوریولا، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:" ارتباط پیچیده ای بین سلول ها در سرطان های مختلف وجود دارد که هنوز موفق به کشف آن نشده ایم و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. اما باید گفت، در ابتدا سلول های سرطانی پروتئنی به نام EGFR را تولید می کنند و به آهستگی به سایر سلول ها انتقال پیدا کرده تا بر تعداد تومورهای سرطانی افزوده شود. اما از سوی دیگر، هورمون های Glucocorticoid یا GC که نقش تولید انرژی سلول های بدن در طول روز را ایفا می کنند، از طریق گیرنده هایشان پیام تقسیم سلولی را دریافت و فعالیت سلول های بدن را دستخوش تغییرات گسترده ای می کنند.



اما از سوی دیگر، میزان تقسیم تومورها می تواند به زمان مصرف دارو در ساعات شبانه روز نیز ارتباط داشته باشد. زیرا معمولا درمان های دارویی یا شیمی درمانی در طول روز انجام می شود و شب هنگام بهترین زمان برای واکنش سلول های سرطانی و گسترش آنها است.