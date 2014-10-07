اولین نشست دولت وحدت ملی فلسطین پنج شنبه در غزه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نشست کابینه دولت وحدت ملی برای اولین بار پس از اعلام تشکیل این دولت روز پنج شنبه برگزار می شود.

"اسماعیل هنیه" نخست وزیر پیشین دولت منتخب فلسطین و معاون کنونی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نیز از برگزاری این نشست استقبال کرد.

وی همچنین از دستگاههای امنیتی در غزه خواست که همه شرایط لازم را برای برقراری امنیت در حین برگزاری این نشست به کار بندند.

شایان ذکر است 23 آوریل سال میلادی جاری جنبشهای فتح و حماس با امضای توافقنامه ای از تشکیل دولت وحدت ملی خبر دادند.