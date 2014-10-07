جشنواره بیست و هشتم کودک سرآغاز دورانی جدید در سینمای کودک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان اظهار داشت: مردم اصفهان در انواع هنر در کشور حرف اول را می زنند که این رتبه نخست، به ویژه در بخش فیلم کودک با حمایت مسئولان می تواند در هنر فیلم نیز جلوه گر شود.



وی افزود: من فقط رهبر ارکستر در اصفهان ندیده بودم که در این مراسم اختتامیه یکی از جوان ترین رهبران را مشاهده کردیم که به همراه گروه کودکان به هنرنمایی پرداختند و حرکات وی با بسیاری از رهبران ارکستر جهان برابری می کرد.



رئیس سازمان سینمایی کشور با اشاره به اینکه امسال جشنواره به بهترین شکل برگزار شد، تاکید کرد: دکور مراسم اختتامیه بسیار زیبا بود که نشان دهنده این است که سادگی و زیبایی قابل جمع است و همیشه برای نشان دادن زیبایی نیاز به دکورهای تشریفاتی نیست.



وی اضافه کرد: مهم‌ترین ویژگی جشنواره امسال اینکه به واقع جشن واره بود و سرآغاز دورانی جدید در سینمای کودک خواهد بود.



ایوبی با اشاره به اینکه از ساعاتی پس از پایان مراسم اختتامیه جشنواره 29 کلید می خورد، تاکید کرد: آقای جنتی وزیر ارشاد که خود اصفهانی هستند بسیار تمایل داشتند که در اختتامیه حضور پیدا کنند که به دلیل مشغله کاری امکان پذیر نشد اما سلام گرم خود را به مردم اصفهان رساندند.



دکور مراسم اختتامیه که توجه تماشاگران را برانگیخت به شکل عمودی دو حوض مستطیلی شکل پر از ماهی های قرمز (تکنیک نمایش مجازی) را به نمایش می گذاشت که از دو طرف با پلکانی که آب از آنها جاری بود به حوضی گرد و پر از آب ختم می شد و بر روی پلکان تعدادی از کودکان مشغولی بازی بودند.

کشف استعدادهای ناب مهم ترین رخداد جشنواره کودک امسال بود

مهدی مسعودشاهی، اظهار داشت: مشاهده شور و نشاط کودکان احساس مسئولیت ما را در قبال آنها بیشتر می کند تا در آینده بتوانم وقت و انرژی بیشتری برای این جشنواره و تربیت کودکان بگذاریم.



وی با تقدیر از شهردار شهر فرهنگی و مذهبی اصفهان و دیگر دست اندرکاران بیشت و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان افزود: جشنواره امسال رونق دیگری داشت و امیدوارم با حمایت مسئولان در سال های آینده جشنواره ای در خور شان کودکان و نوجوانان که سرمایه های ملی این کشور هستند فراهم کنیم.



دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان بیان داشت: کشف استعدادهای خوب و پرانرژی را می توان مهم ترین اتفاق بزرگ جشنواره امسال به شمار آورد و این مسئله به ویژه برای بزرگسالان جای امیدواری دارد که از این کودکان انرژی مثبت گرفته و خادمان خوبی برای رشد و تعالی آنها باشند.



در این مراسم که مسئولان استانی و کشوری و هنرمندانی همچون ستاره و لاله اسکندری، ثریا قاسمی، فرشید نوابی، مجید مظفری، آزاده نامداری و غیره در کنار کودکان حضور داشتند با اجرای موسیقی و سرود "ای ایران" توسط کودکان آغاز شد و در ادامه نیز کودکان به اجرای ترانه های شاد و کودکانه پرداختند.

سینمای کودک نیازمند مدیریت خاص و متمرکز است

محمدرضا جعفری‌ جلوه نیز با اشاره به اینکه دنیای کودکی دنیای پاکی و بی‌رنگی و معصومیت است، اظهار داشت: در چنین دنیایی تلاش برای کودکان ارزشمند ترین کار است چرا که آینده بچه های این سرزمین از همین نقطه رقم می خورد.



وی افزود: پیشرفت در علم و اقتصاد و فرهنگ و در یک عبارت آینده مطلوب برای این سرزمین ایرانی اسلامی در گرو کار برای تربیت کودکان و نوجوان است.



مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد: رادیو، تلویزیون، بازی‌های رایانه ‌ای، مدرسه، تئاتر و سینما از ابزارهای تأثیرگذار در اندیشه کودکان ما هستند که سینما از کارآمدترین و جذاب‌ترین آنها است.

وی با بیان اینکه سینمای کودک و نوجوان قطعه نجیب سینما در همه جهان است، تاکید کرد: سینمای کودک نیازمند مدیریت خاص و متمرکز است که هر زمان غیر از این بوده این نوع از سینما به حاشیه رانده شده است اما امروز عزم ما بر این است که به جایگاه شایسته خود برگردد.

جعفری جلوه ادامه داد: امروز سازمان سینمایی کشور، بنیاد سینمایی فارابی در تلاشی همه جانبه در راستای احیای سینمای کودک و نوجوان ایران حرکت می کنند که این مهم نیازمند یک مدیریت پیوسته است که در دستور کار ما قرار دارد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه با اشاره به اینکه جشنواره بیست و هشتم کودک پرشور و پرفروغ در شهر ریشه ها و پیشه های اصیل با مدیریت خوب اصفهانی ها برگزار شد، گفت: آئین اختتامیه نه یک پایان، بلکه یک آغاز است و بر این اساس از فردا کار در عرصه تولید و اکران سینمای کودک و جشنواره آینده آغاز می شود.

شهر راز جایزه بهترین کارگردانی بلند پویانمایی

در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوان برگزیدگان بخش پویانمایی و ویدئویی معرفی شدند.



در بخش برگزیدگان بخش پویانمایی پروانه زرین بهترین کارگردانی بلند پویانمایی به مازیار محمدی‌نژاد برای شهر راز، پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند پویانمایی به حمیدرضا حافظی برای افسانه شهر قالی، دیپلم افتخار بهترین اثر بلند پویانمایی به مرکز صداو سیمای اصفهان برای افسانه شهرقالی، پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم کوتاه و نیمه بلند پویانمایی به ساره شفیعی‌پور برای فیلم درخت اهدا شد.



همچنین پروانه زرین بهترین انیماتور فیلم کوتاه و نیمه بلند پویانمایی به لیدا خسروانی برای پنکه، پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری کوتاه و فیلم بلند پویانمایی به بهزاد رجوی‌پور، آرش صوفی و فرید خزایی برای تمام زمستان‌هایی که ندیده‌ام، لوح تقدیر به پاس تولیدات ارزشمند به موسسه فرهنگی دار‌القرآن حکیم المهدی اصفهان برای فیلم بخشنده، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم کوتاه و نیمه بلند پویانمایی به مهین جواهریان برای عروسی شاپرک، دیپلم افتخاری بهترین کارگردانی فیلم کوتاه و نیمه بلند پویانمایی به بهروز خندان به سلامی برای روح‌الله تقدیم شد.



برگزیدگان بخش ویدئویی جشنواره کودک



در بخش برگزیدگان بخش ویدئویی نیز دیپلم افتخار بهترین اثر بلند ویدیویی (تهیه‌کنندگی) به رقیه حسینی برای فیلم بیداری، پروانه زرین بهترین کارگردانی بلند ویدیویی به مصطفی نظری‌زاده برای فیلم بچه‌های پرواز، پروانه زرین بهترین فیلم‌نامه بلند ویدیویی به محمددرویش علی‌پور برای بچه نشو‌، پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان بلند ویدیویی به سپیده کاشانی برای فیلم جشن تکلیفف دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک و نوجوان بلند ویدئویی به شاهرخ دیانتیان برای فیلم تبسم گرگ، دیپلم افتخار بهترین بازیگر بلند ویدیویی به مهسا‌ هاشمی، طناز دهقان، نازنین پیرکاری برای فیلم غریبه اهدا شد.

همچنین پروانه زرین بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند ویدیویی به رضا فقیهی برای فیلم کودکان ابری، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند ویدیویی به سجاد احمدبیگی برای فیلم برتلک باز، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند ویدیویی به محمد پسران رزاق و لیلا جعفری برای فیلم پیام کوتاه، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی کوتاه و نیمه بلند ویدئویی به جلال ساعدی برای فیلم سیاه و سفید و دیپلم افتخار بهترین بازیگر فیلم کوتاه و نیمه بلند ویدئویی به مهدی جواهری برای فیلم پل اختصاص یافت.



در ادامه دیپلم افتخار بهترین بازیگر کوتاه و نیمه بلند ویدئویی به محمدکاظم مرادی و ملیکا حیدری برای فیلم بولود (ابر) و پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران کوتاه و نیمه بلند به فاضل پورابوطالب برای فیلم کودکی آقای هنرپیشه تعلق گرفت.

کودک اهل غزه نقاشی خود را به مردم ایران تقدیم کرد

امیر اسفندیاری یکی از داوران بخش سینمای بین الملل اظهار داشت: امسال در جشنواره کودک ۶۴ کشور حضور یافتند و از ۱۳ کشور همانند ارمنستان، بوسنی، آلمان، ایتالیا، لبنان، پاکستان، فلسطین ایران و غیره داور کودک و نوجوان داشتیم.



وی افزود: محمد غرقی کودکی که در مراسم افتتاحیه نیز بر روی سن صحبت هایی کوتاه داشت هنرمندی نقاش است که به تازگی گالری از آثار خود در تونس برگزار کرده است و شب گذشته تا صبح یک نقاشی برای هدیه به ایرانیان کشیده است.



در ادامه مراسم محمد غرقی به عنوان یکی از داوران کودک این بخش در پشت تریبون حضور یافت و بیان داشت: دیشب و پس از ضیافت شهردار بسیار تحت تاثیر این جشنواره قرار گرفتم و خواستم هدیه ای به احترام ملت بزرگ ایران که این جشنواره را با هدف همدلی ملت ها برگزار کرده است، تقدیم کنم که ماحصل آن این نقاشی بود.



وی از حاضران در سالن خواست که ایستاده ملت ایران را تشویق کنند.



محمد علی طالبی بیشترین جوایز بخش بین الملل را کسب کرد



در ادامه این مراسم برگزیدگان بخش بین‌الملل به شرح زیر اعلام شدند:



پروانه زرین بهترین فیلم بلند: پائولا روتا برای فیلم پرواز سبک‌بال از ایتالیا



پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم بلند: محمدعلی طالبی برای فیلم قول از ایران



پروانه زرین بهترین فیلمنامه: گرت کشو امبرشت برای سریع‌تر ادی! از بلِژیک



پروانه زرین بهترین اثر کوتاه یا نیمه بلند: کارل یاناک برای جیرکاو موش‌های سفید از چک



پروانه زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان: کوئن وان اوردام بازیگر فیلم برام بی‌قرار از هلند



پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری: آنا واندرهید برای فیلم برام بی‌قرار از هلند



پروانه زرین بهترین فیلم آسیایی: محمدعلی طالبی برای فیلم قول از ایران



پروانه زرین جایزه ویژه هیات داوران بین‌الملل: بهروز کرمی‌زاده برای فیلم بهار در سرزمین عجایب از آلمان



پروانه زرین بهترین اثر پویانمایی بلند: نانسی فلورنس ساوارد برای قوقولی قوقوی خروس از کانادا



پروانه زرین بهترین پویانمایی کوتاه یا نیمه بلند: امید خوش‌نظر برای تمام زمستان‌هایی که ندیده‌ام از ایران



پروانه زرین جایزه پویانمایی بین‌الملل به آلفردو سودرگیت برای فیلم آنی‌نا از اوروگوئه و کلمبیا



تندیس محمدالدوره (کودک و مقاومت) به رانی ماسالا برای زرافه از فلسطین



جایزه ویژه سیفژ به محمدعلی طالبی برای قول