سختی های زندگی را تحمل کنیم تا وجود ما خالص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در جلسه چهاردهم مهرماه هیات عمومی دیوان ضمن تبریک عید سعید قربان، دهه ولایت و عید غدیرخم گفت: حسب آنچه حضرت امام صادق(ع) فرمودند، سخت‌ترین گرفتاری‌ها و مشكلات براي انبياء و پيروان و نزديكان آنان بوده است.

وي افزود: آزمون‌های دشواري‌ كه حضرت ابراهيم(ع) نیز در معرض آن قرار داشت و يكي از آنها ماجراي ذبح حضرت اسماعيل(ع) بود، امتحاني از سوي خداوند متعال که حضرت ابراهيم(ع) از آن سربلند بيرون آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري افزود: بايد فراز و نشيب‌ها و سختي‌هايي كه براي مومنان پيش مي‌آيد، آنان را آبديده‌تر كند تا در راه ايمان و عشق به خداوند متعال پايدارتر باشند. مومن واقعي كسي است كه با وجود اين مصائب، ذره‌اي در اعتقاد و ايمانش خللي وارد نشود.

وي با اشاره به اينكه خداوند همواره در حال امتحان بندگان خود است، اظهار داشت: اوج اين بلا و مصيبتي كه امتحان خداوندي است، مي‌توان در واقعه عاشورا و كربلا مشاهده كرد.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: اگر خداوند در منا راضي نشد كه حضرت اسماعيل(ع) ذبح شود، در حادثه كربلا اراده كرد كه امام حسين(ع) را كشته و خانواده و فرزندانش را اسير ببيند.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري ادامه داد: گاهي جامعه به سمت و سويي مي‌رود كه بايد براي هدايت آن قرباني داده شود و در ماجراي كربلا اين قرباني بهترين بندگان خداوند يعني امام حسين(ع) و عزيزانش بودند.

وي با اشاره به اينكه اين براي ما در زندگي فردي و اجتماعي درس‌آموز است، ادامه داد: اگر مي خواهيم وجود ما خالص شود، بايد سختي‌ها را در زندگي تحمل كنيم. اگر انسان در زندگي سختي و بلا نبيند و از ميدان امتحان پيروز بيرون نيايد، خالص نخواهد شد.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه انقلاب اسلامي ايران نيز در مسير نيل به اهداف خود، مصايب عديده‌اي را تحمل كرده است، خاطر نشان ساخت: كشورمان تا كنون جنگ تحميلي، شهادت عزيزان و مشكلات و محدوديت‌هاي اقتصادي را تحمل كرده است و امروز نيز اگر بخواهد به آنچه مطلوب نظام جمهوري اسلامي است، برسد، بايد بسياري از مسايل ديگر را نيز تحمل كنيم و بدانيم ملتي كه سختي‌ها را تحمل كند قطعا پيروز است.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري اظهار اميدواري كرد كه درس ما بايد از عيد قربان، دهه ولايت و روز بزرگ قدير اين باشد كه خودمان را آماده كنيم كه در مسير توحيد، خداشناسي و عبادت خداوند متعال بر مصيبت‌ها و مشكلات صبر و شكيبايي داشته باشيم.