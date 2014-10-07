به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنتیکی‌‌نژاد دوشنبه شب در آیین گشایش سایت دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب شرق در استان کرمان با اشاره به آغاز اجرای این طرح از سال 86 اذعان داشت: پروژه احداث سایت دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب شرق در استان کرمان در سال 92 پس از یک دوره رکود بار دیگر فعال شد.

وی وسعت این نمایشگاه را 240 هکتار عنوان و تصریح کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمان و مشارکت شرکت مس فاز نخست این طرح امروز به بهره برداری رسید.

آنتیکی نژاد با اشاره به اینکه فاز دوم نمایشگاه بین‌المللی جنوب شرق با کمک مسئولان و سرمایه‌گذاران در آینده راه‌اندازی می‌شود، افزود: در این فاز شهر قدیم کرمان که شامل بازار، کاروان سرا، محلات قدیمی و اقامتگاه های سنتی است ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان تصریح کرد: همچنین در این فاز فضاها و سالن‌های نمایشگاهی و مجتمع متمرکز مدرن ایجاد خواهد شد.

وی این سایت را فرصتی مناسب برای معرفی تولیدات بومی به بازارهای جهانی دانست و ادامه داد: این اقدام می تواند در توسعه اقتصادی منطقه تاثیر شگرفی داشته باشد.

آنتیکی ‌نژاد یکی از اهداف راه اندازی این مکان را برگزاری نمایشگاه‌‌های استانی، کشوری و بین‌ المللی دانست و گفت: در فاز نخست دو سالن شش هزار متر مربعی، سرویس بهداشتی، فضای سبز و پارکینگ در این سایت ایجاد شده است

وی یادآور شد: مصالح مدرن برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب شرق در استان کرمان به کار گرفته شده است که سقف آن معلق بوده و سازه‌ای منحصر بفرد است.