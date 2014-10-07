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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱

سرهنگ شیرمحمدی:

21 درصد آمار تصادفات فوتی در زنجان مربوط به موتورسوارن است

21 درصد آمار تصادفات فوتی در زنجان مربوط به موتورسوارن است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان زنجان 21 درصد تصادفات فوتی در این استان را مربوط به موتورسواران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شیر محمدی دوشنبه شب در همایش پلیس همیار، گفت: متاسفانه عدم استفاده موتور سواران از کلاه ایمنی باعث شده که بیشتر آمار تصادفات فوتی را موتور سواران به خود اختصاص دهند.

وی اظهار داشت: موتور سواران با سرعت غیر مجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها جان خود را به خطر می اندازند بلکه به دیگران هم صدمه می زنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: تصادفات فوتی علاوه بر آسیب های مادی، ضربه های روحی و روانی را نیز به خانواده ها وارد می کند.

سرهنگ شیر محمدی، در ادامه به تعداد تصادف فوتی در شش ماهه سالجاری در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این مدت 58 فقره تصادف فوتی، 738 فقره تصادف جرحی و 732 فقره تصادف خسارتی در زنجان رخ داده است.

وی یاد آورشد: علت بیشتر تصادفات در زنجان مربوط به عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسیله نقلیه، انحراف به چپ و تخطی از سرعت  می باشد.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: عوامل انسانی هم در بیشتر تصادفات نقش بسیار موثری دارند چرا که اگر راننده خواب آلوده و خسته باشد قادر به رانندگی کردن نیست و تعادل رانندگی ندارد که این عوامل منجر به وقوع تصادف می شود.

سرهنگ شیر محمدی تصریح کرد: باید فرهنگ رانندگی صحیح در جامعه تقویت شود تا شاهد کاهش آمار تصادفات در استان زنجان باشیم.

وی افزود: پلیس همیار در مدارس باید تقویت شود چرا که دانش آموزان نقش بازدارندگی خوبی در کاهش تصادفات و انتقال درست رانندگی کردن به اولیاء را دارند.

در پایان این مراسم به موتور سواران کلاه ایمنی رایگان داده شد.

کد مطلب 2384626

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