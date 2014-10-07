21 درصد آمار تصادفات فوتی در زنجان مربوط به موتورسوارن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شیر محمدی دوشنبه شب در همایش پلیس همیار، گفت: متاسفانه عدم استفاده موتور سواران از کلاه ایمنی باعث شده که بیشتر آمار تصادفات فوتی را موتور سواران به خود اختصاص دهند.



وی اظهار داشت: موتور سواران با سرعت غیر مجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها جان خود را به خطر می اندازند بلکه به دیگران هم صدمه می زنند.



رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: تصادفات فوتی علاوه بر آسیب های مادی، ضربه های روحی و روانی را نیز به خانواده ها وارد می کند.



سرهنگ شیر محمدی، در ادامه به تعداد تصادف فوتی در شش ماهه سالجاری در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این مدت 58 فقره تصادف فوتی، 738 فقره تصادف جرحی و 732 فقره تصادف خسارتی در زنجان رخ داده است.



وی یاد آورشد: علت بیشتر تصادفات در زنجان مربوط به عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسیله نقلیه، انحراف به چپ و تخطی از سرعت می باشد.



رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: عوامل انسانی هم در بیشتر تصادفات نقش بسیار موثری دارند چرا که اگر راننده خواب آلوده و خسته باشد قادر به رانندگی کردن نیست و تعادل رانندگی ندارد که این عوامل منجر به وقوع تصادف می شود.

سرهنگ شیر محمدی تصریح کرد: باید فرهنگ رانندگی صحیح در جامعه تقویت شود تا شاهد کاهش آمار تصادفات در استان زنجان باشیم.



وی افزود: پلیس همیار در مدارس باید تقویت شود چرا که دانش آموزان نقش بازدارندگی خوبی در کاهش تصادفات و انتقال درست رانندگی کردن به اولیاء را دارند.

در پایان این مراسم به موتور سواران کلاه ایمنی رایگان داده شد.