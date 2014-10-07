به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر امروز مشهد پس از فراز و نشیب و اوج و فرود بسیار حال و روز خوشی دارد و با تولید آثار نمایشی فاخر و شایسته در عرصه تئاتر کشور حرفی برای گفتن دارد ولی با کمبود سالن‌های مجهز برای اجراهای عموم و در برخی موارد عدم برنامه‌ریزی مناسب برای بهره‌برداری از سالن‌های موجود مواجه است، کمبودی که مانند یک زخم عمیق بر پیکره تئاتر مشهد هنرمندان و مردم و علاقمند به این هنر تاثیرگذار را آزار می‌دهد.

تنها سالن‌هایی که به طور ویژه از نظر امکانات و وضعیت مکانی مورد توجه هنرمندان برای اجراهای عموم است سالن اصلی تئاترشهر و سالن بهار در مجتمع امام رضا(ع) است که البته آن هم خیلی تجهیز و به روز نیست.

محمودرضا رحیمی از پیشکسوتان تئاتر و هنرمندان نمایش مشهد که از سال 66 وارد این هنر شده و اکنون مدرس این هنر تاثیرگذار در تهران است، به خبرنگار مهر می‌گوید: سال‌ها است از مشهد آمده و خیلی با اوضاع کنونی و حال و روز امروز تئاتر مشهد آشنا نیست.

تلاش هنرمندان در حفظ جایگاه تئاتر مشهد در کشور

وی با اشاره به تلاش بسیار هنرمندان مشهد از سال‌ها قبل و حفظ جایگاه این هنر در کشور، ابراز می‌کند: اخیرا به دعوت انجمن نمایش مشهد برای دیدن نمایش "خروس" و "نعل کردن خر سرکش" به مشهد آمده‌ام و از نزدیک حال و روز امروز تئاتر مشهد را تا حدودی درک کرده‌ام.

رحیمی با بیان اینکه با دیدن این دو نمایش پی به کار عمیقی که در حوزه تئاتر مشهد انجام شده بردم، می‌گوید: این آثار کارهای بسیار خوبی بود و من به عنوان یک مدرس و پیشکسوت تئاتر آنها رادر حد کارهای تهران و حتی بالاتر می‌دانم و به همین خاطر افتخار می‌کنم که مشهدی هستم.

رحیمی می‌گوید: در حال حاضر تئاترهای خوبی در مشهد تولید می‌شود و فضا ی مناسبی هم برای تولید تئاتر وجود دارد که اگر استفاده خوب و به جایی از آن شود و سالن و امکانات کافی هم در اختیار اجراهای عمومی قرار گیرد نوید روزهای خوبی برای تئاتر این شهر دارد.

وی با اشاره به شرکتش در جشنواره تئاتر فجر مشهد به‌عنوان مدرس و داورعنوان می کند: استقبال بالای مردم از این جشنواره نشان می‌دهد که مردم مشهد به این هنر تاثیرگذار علاقمند هستند و این امید روزهای خوب و آینده ای روشن تر از امروز را برای تئاتر مشهد دارد.

رحیمی به سال‌هایی که خود در مشهد کار تئاتر و نمایش انجام می‌داده یعنی در سال های 66 تا 73 اشاره کرده و ابراز می‌کند: آن روزها تنها سالن اجرای نمایش سالن هلال احمر بود که مرحوم حسن حامد هم در همین سالن آموزش تئاتر می داد.

وی عنوان می‌کند: بعدها به دلایلی سالن هلال احمر هم اجازه اجرای نمایش نداد و حتی برای برگزاری جشنواره‌ها هم سالن نداشتیم و تنها سالن اجرا، سالن کوچکی بود که مرحوم رضا ساعدی در آن کارهای عروسکی اجرا می کردند و جنب استانداری بود.

روزهایی که مشهد به لحاظ سالن و امکانات فقیر بود

رحیمی ادامه می‌دهد: آن روزها مشهد به لحاظ سالن و امکانات فقیر بود و فضای مناسبی هم برای تولید آثار وجود نداشت.

وی ابراز می‌کند: حالا که بعد از سال‌ها به مشهد آمده ام با دیدن دو کار خوب و قوی از هنرمندان این شهر می‌توان گفت که تئاتر امروز مشهد نسبت به آن روزها حال و روز خوبی دارد و تولید چنین کارهای خوب و سطح بالایی جای تعجب دارد و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

این مدرس و نویسنده تئاتر ابراز می کند: این شهر هنر پرور هنرمندان بزرگی را از همین صحنه‌های تئاتر به تلویزیون فرستاده است.

رحیمی به عدم تجهیزات کافی سالن اصلی تئاتر شهر اشاره کرده و می گوید: باید فکری به حال سیستم تهویه سالن اصلی تئاتر مشهد شود چرا که نقص بزرگی برای شهری هنرپرور است.

وی ادامه می‌دهد: هر چند منابع محدود است ولی انجمن هنرهای نمایشی و ارشاد باید فضاهای اجرای تئاتر در مشهد را کار آمدتر کنند تا مردم هم بیشتر جذب شوند که امیدوارم با توجه به بضاعت مشهد و وجود قدسی امام رضا(ع) این مشکلات برطرف شود.

این پیشکسوت تئاتر مشهد با بیان اینکه 90 درصد اتفاقات خوب هنری به خود هنرمندان و تلاش آنها برمی‌گردد، می‌گوید: بلیط فروشی در تئاتر امروز مشهد اتفاق بزرگی است و من از شنیدن آن در پوست خود نمی‌گنجم چرا که نشان از پیشرفت بزرگی دارد که هنرمندان مشهدی با تلاش فراوان کسب کرده‌اند.

وضعیت خوب اجرا های عموم نسبت به 10 سال گذشته در مشهد

فرشید تمری نویسنده و کارگردان و از پیشکسوتان تئاتر مشهد هم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تئاتر امروز مشهد نسبت به 10 سال پیش از نظر وضعیت استقبال تماشاگران و اجراهای عموم خیلی خوب شده است.

وی عنوان می کند: تنها سالن اجرای تئاتر در مشهد طی دو دهه قبل سالن هلال احمر بود که به علت قرارگیری در وسط شهر و محل عبور و مرور مردم استقبال خوبی هم از آن می‌شد ولی امروزه نسبت به آن روزها به خاطر پیشرفت فناوری اطلاعات حضور مردم هم در سالن‌های تئاتر کم رنگ شده است.

تمری با تقسیم‌بندی تئاتر مشهد به سه دهه می‌گوید: در دهه اول وضعیت تئاتر خوب بود در دهه میانی با افت شدید و وحشتناکی مواجه شد ولی الان وضعیت رو به بهبود است.

این پیشکسوت تئاتر مشهد با اشاره به وضعیت رو به رشد چند سال اخیر تئاتر مشهد اظهار می‌کند: چند سالی می‌شود که مسئولان به اجراها توجه کرده و برایشان دغدغه شده است چرا که احساس کردند که اجراهای عموم چقدر مهم بوده و از نظر مردم هم اهمیت دارد.

وی به انجام برخی فعالیت‌های موازی در کنار تئاتر توسط متولیان اصلی این امر اشاره کرده و می گوید: این کارها شبه تئاتر است که با هزینه و امکانات بسیار در گوشه کنار شهر انجام شده و نتیجه اش فقط برای متولیان و برخی مسئولان مفید است و برای مردم و هنرمندان بازخوردی ندارد.

تمری عنوان می‌کند: در گذشته‌های خیلی قبل یک سالن هلال احمر و گاهی سالن‌های سمینار برخی ارگان‌ها برای اجرای نمایش وجود داشت و امروز تنها سالنی که هنرمندان به طور جدی برای اجراهای عموم شان به آن توجه دارند سالن اصلی تئاتر شهر در مجتمع امام رضا(ع) است.

تعداد کم سالن‌های اجرای نمایش به بدنه تئاتر صدمه می‌زند

وی ادامه می دهد: ظرفیت این سالن هم محدود است و گاهی تا 10 گروه نمایشی در نوبت اجرا هستند که اتفاق خوبی از نظر اجراها است ولی تعداد کم سالن های اجرای نمایش به این شکل امری است که به بدنه تئاتر مشهد صدمه می‌زند.

تمری به سالن هاشمی‌نژاد در خواجه ربیع اشاره کرده و می‌گوید: به علت بعد مسافت و عدم تجهیزات کافی توجه چندانی به این سالن نمی‌شود مگر ضرورت ایجاد کند.

وی با تاکید بر حال و روز خوب امروز تئاتر مشهد می گوید: مسئولان باید برای پیشرفت تئاتر مشهد به فکر ساخت یک سالن جدید با امکانات و فضای کافی باشند.

جواد اشکذری عضو کانون منتقدان تئاتر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مشهد سالن های خوب و مجهزی دارد ولی در اختیار ارگانها و سازمان های مختلف است و عملا بهره برداری لازم را برای تئاتر این شهر ندارد.

وی ابراز می کند: سالن شمایل، بهار، تئاتر اصلی شهر، مجتمع امام خمینی ، سالن تئاتر رازی و هاشمی نژاد از جمله سالن های تئاتر مشهد است ولی به طور جدی و ویژه و به لحاظ وضعیت جغرافیایی و تجهیز و امکانات، اجراهای عموم فقط در سالن اصلی و بهار در مجتمع امام رضا(ع) انجام می شود.

اشکذری یکی از دلائل عدم بهره برداری مناسب از سالن های موجود در مشهد را عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه عنوان کرده و می افزاید: تئاتر، هنرمند و سالن خوب برای اجرای عموم در مشهد داریم ولی برنامه ریزی مناسبی که این پازل ها را کنار هم بنشاند نداریم.

حمایت ضعیف از تولید تئاتر در مشهد

ابراهیم زره‌ساز معاون هنری حوزه هنری خراسان رضوی هم به مهر می‌گوید: در عرصه تئاتر مشکلات زیاد، سالن های مجهز کم و حمایت از تولید ضعیف است.

وی با بیان اینکه تئاتر در مشهد خیلی مظلوم است عنوان می کند: مشهد بضاعت و ظرفیت خوبی در عرصه تولیدات نمایشی وهنرمندان مستعد دارد و گاهی کارهای بسیار خوبی تولید می شود که به خاطر مسائل مالی به اجرا نمی رسد.

زره‌ساز با بین اینکه سرمایه در اختیار تئاتر محدود است، عنوان می کند: سرمایه گذاری خاصی هم در این عرصه تاثیر گذار فرهنگ نمی شود.

معاون هنری حوزه هنری خراسان رضوی با اشاره به اتفاقات خوب اخیر در تئاتر مشهد عنوان می کند: اگر مردم متوجه تاثیر گذاری تئاتر شوند بیشتر از آن حمایت می کنند.

وی به فروش و حتی پیش فروش بلیط برخی از نمایش ها در مشهد اشاره کر ده و ادامه می دهد: مردم مشهد به این هنر علاقه زیادی دارند و نیاز است مسئولان در این امر برنامه ریزی جدی تری داشته باشند.

زره ساز با اشاره به تعداد کم سالن های تئاتر و بودجه بسیار ضعیف این حوزه عنوان می کند: اگر بخواهیم شاهد تحولات خوبی باشیم باید تعداد سالن ها را افزایش دهیم و همینطور از ظرفیت های موجود مانند سالن های مجهز در اختیار ادارت و نهاد ها که فقط برای برگزاری همایش از آن استفاده می شود، هم برای اجراهای عموم بهره ببریم.

نیاز به حضور بخش خصوصی در تولید آثار نمایشی

وی تاکید می‌کند: متولیان امر باید این سالن‌ها را از ارگان‌ها گرفته و به منظور پیشرفت بیشتر در اختیار تئاتر قرار دهند چرا که ساخت سالن جدید هزینه بر است.

زره‌ساز عنوان می‌کند: باید بتوانیم اعتماد بخش خصوصی را هم نسبت به تولید تئاتر جذب کنیم وگرنه بر اساس بودجه در اختیار سازمان‌های متولی، اتفاق خاصی را در تئاتر شاهد نخواهیم بود.

محمد امامی مقدم مخاطبی که برای دیدن نمایش "خروس" به سالن اصلی تئاتر مشهد آمده است به خبرنگار مهر می‌گوبد: چند سالی می‌شود که به تماشای نمایش‌های روی صحنه تئاتر مشهد می آید و از اینکه چنین کارهای خوبی در مشهد تولید می شود احساس خوبی دارد.

وی با بیان اینکه از وجود سالن های دیگری در مشهد مطلع نیست، عنوان می‌کند: باید به خاطر تاثیر گذاری که این هنر دارد کار بیشتری در این زمینه انجام شود و تجهیز سالن های ساخته شده به منظور راحتی بیشتر مخاطبان در اولویت کار متولیان امر قرار گیرد.

زهرا مصدق هم در گفتگو با مهر می گوید: تئاتر مشهد نسبت به خیلی از شهرهای کشور وضعیت خوب و فاخری دارد و لازم است مسئولان کشوری توجه بیشتری برای اختصاص بودجه به این شهر داشته باشند تا سالن‌های بیشتر، مجهزتر و به روز تری در این زمینه ساخته شود.

تئاتر مشهد روزگار خوش خود را می‌گذراند و با کارهای فاخری که تولید می‌شود و فضای مناسبی که برای تولید آثار نمایشی فاخر در این شهر وجود دارد آینده روشنی در انتظار آن است ولی نیاز دارد تا مسئولان به فکر مشکل کمبود سالن های نمایش در این شهر باشند.

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گزارش: ملیحه زرین‌پور