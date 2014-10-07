به گزارش خبرگزاری مهر، این کارت‌ها قابلیت استفاده به عنوان یک کارت هدیه بانکی را دارد و امکان خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان برای آنها موجود است.



کارت‌های هدیه «موش کارت» محصول جدید بانک گردشگری است که از چند روز پیش در تمامی شعب سراسر کشور، در مبالغ تعیین شده در چارچوب نظام بانکی کشور، صادر می‌شود.



برای دارندگان این کارت‌ها، هدیه‌ای نیز پیش‌بینی شده که بسته به میزان خرید و تعداد آنها در سطوح طلایی، نقره‌ای و برنزی دسته‌بندی شده‌ است.



