به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرج ضمن تاکید جدی بر پیگیری‌های هر چه سریع‌تر مالکان و ساکنین واحدهای مسکن مهر و همچنین مدیران تعاونی‌های ذیربط جهت انجام امور تقسیط وام این واحد‌ها و دریافت دفترچه اقساط گفت: تعلل در انجام امور فروش اقساطی وام واحدهای مسکن مهر تبعات سنگینی را در قالب جرایم مالی و در ‌‌نهایت صدور حکم تخلیه واحد مسکونی مربوطه را در پی خواهد داشت.

وی بخشی از اقدامات قانونی برخورد با متعللین دریافت دفترچه تقسیط وفق دستورالعمل‌های صادره را شامل 6 درصد جریمه دیرکرد به علاوه پرداخت سود بیشتر به میزان افزایش دوران مشارکت، حذف یارانه تسهیلات اعطایی دولت و تسویه تسهیلات با نرخ واقعی، عدم تحویل سند مالکیت اعیانی و صدور اجرائیه، تملک و تخلیه واحد مسکونی از طریق مراجع قضایی عنوان کرد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان افزود: مدیران تعاونی‌های مربوطه نیز باید در اطلاع رسانی به اعضاء جهت انجام امور تقسیط و دریافت دفترچه اقساط اهتمام بیشتری ورزیده اعضا را با عواقب ناخوشایند کوتاهی و تغافل در این مورد آشنا نمایند.

