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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

قادری:

130 هزار نفر در شهر کرمانشاه برای دریافت بیمه سلامت ثبت‌ نام کردند

130 هزار نفر در شهر کرمانشاه برای دریافت بیمه سلامت ثبت‌ نام کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: تا کنون 130 هزار نفر در شهر کرمانشاه با مراجعه به دفاتر پیشخوان برای دریافت بیمه سلامت ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی واگذاری خدمات بیمه‌ گری به دفاتر پیشخوان کرمانشاه اظهار داشت: از زمان اجرای طرح بیمه همگانی تا کنون 260 هزار نفر در استان ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای بیمه همگانی در کشور، نزدیک به 10 درصد از مردم استان کرمانشاه فاقد هر گونه بیمه ای بودند، افزود: در حال حاضر یک میلیون و 127 هزار نفر از جمعیت استان توسط اداره بیمه سلامت بیمه شده اند.

قادری در ادامه از فعالیت 18 دفتر پیشخوان دولت در استان خبر داد و گفت: در خود شهر کرمانشاه 130 هزار نفر به منظور ثبت نام بیمه سلامت به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه بیماران نباید دغدغه هزینه‌های درمان داشته باشند، اشاره کرد و گفت: بیمه رایگان همگانی تا حدود زیادی دغدغه های مردم در حوزه سلامت را کاهش داده است.

وی اجرای این طرح را یکی از اقدامات بسیار ارزشمند دولت دانسته و گفت: استقبال خوبی از سوی مردم از زمان آغاز اجرای این طرح صورت گرفته است.

قادری در پایان به ارائه بسته پایه درمانی در کشور اشاره کرد و گفت: سازمان بیمه سلامت این توانمندی و آمادگی را دارد که در این زمینه نیز نقش محوری را بر عهده بگیرد.

 

 

 

کد مطلب 2384645

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    نظرات

    • suroshizadi ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
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      چطوری. باید تایید بیمه رافهمید

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