امیر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تیتراژ پایانی سریال «معراجی‌ها» گفت: استقبالی که از تیتراژ پایانی سریال «معراجی ها» شده برای من اتفاق باورنکردنی‌ای بود که خودم هم تصور این استقبال را نمی کردم به همین دلیل خدا را شاکرم که به همت ترانه زیبا و تلاش ارزشمند امیر توسلی قطعه «یه پلاک» این چنین با استقبال مخاطبان رو به رو شده است.

وی ادامه داد: ترانه ای که امیر توسلی برای این قطعه سروده بسیار تاثیرگذار است که بر اساس ملودی نوحه «عشق یعنی یه پلاک» حاج محمود کریمی تنظیم شده است. خوشبختانه با همدلی که پیرامون این فضا وجود داشت، اثر کار آبرومندی شده که من فقط به عنوان خواننده در آن حضور داشتم و بدون تردید اگر تلاش گروه تولید و نوازندگان نبود این اثر با استقبال روبه رو نمی‌شد.

این خواننده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با محمود کریمی برای اجرای این ترانه گفتگو داشته یا خیر؟ توضیح داد: من به شخصه ملاقاتی با آقای کریمی نداشتم اما به طور حتم امیر توسلی به عنوان ترانه سرا و آهنگساز این قطعه گفتگوهایی برای اجرای هر چه بهتر کار بر اساس نوحه این مداح صاحب نام داشته است. اما اینکه من به طور مستقیم با حاج محمود گفتگویی داشتم، خیر به این گونه نبوده اما امیدوارم وی از خوانش دوباره این ملودی راضی بوده باشد.

تیموری درباره واکنش مسعود ده نمکی بعد از شنیدن این قطعه که برای تیتراژ پایانی مجموعه انتخاب شده بود، پاسخ داد: بعد از نمایش نسخه سینمایی «معراجی‌ها» در جشنواره فیلم فجر سال گذشته ملاقاتی با آقای ده‌نمکی داشتم که او هم از نتیجه کار راضی بود. گروه بازیگران و سایر عوامل تولید نیز واکنش های مثبتی نشان دادند که در فضایی که خوانندگان صاحب نام و مشهوری در عرصه تیتراژ خوانی حضور دارند برایم افتخار بود.

خواننده قطعه «یه پلاک» در ادامه تصریح کرد: باز هم تکرار می کنم که اقبال مردم از تیتراژ پایانی مجموعه معراجی ها حاصل تلاش یک گروه از هنرمندان بوده که باعث عکس العمل مثبت مخاطبان شده و این برای من باعث افتخار است که وقتی برای اولین بار موفق به خوانش تیتراژ یک مجموعه تلویزیونی می شوم آن اثر در حوزه دفاع مقدس و ایثارگری های این دوران است به ویژه اینکه در این ترانه شهدای گمنام از توجه ویژه ای برخوردار هستند.

وی در پایان صحبت های خود گفت: تمایلی به تبلیغ بی جهت یک اثر موسیقایی ندارم اما وقتی در این روزها کامنت های مردم را در فضاهای مجازی مطالعه می کنم این اتفاق برای من تبدیل به یک رویداد باور نکردنی می شود و امیدوارم به سهم خود توانسته باشم در ارائه یک فضایی موسیقایی پیرامون دفاع مقدس کار موثری را انجام داده باشم. البته در آینده نه چندان دور کارهای دیگری را برای تولید و عرصه به مخاطبان ارائه خواهم داد که به زودی جزییات آن را اعلام خواهم کرد.