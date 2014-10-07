ویژه نامه سی سال مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اطلاعات، ویژه نامه "سی سال مجاهدت های خاموش" که توسط ستاد بزرگداشت سی امین سالگرد وزارت اطلاعات منتشر می شود ضمن گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات به بررسی ویژگی های نیروهای اطلاعاتی از منظر اسلام می پردازد.

همچنین این ویژه نامه به مطالب و موضوعاتی چون مفهوم اطلاعات، معناشناسی سازمان اطلاعاتی، دلایل وجودی سازمان های اطلاعاتی، بررسی کارکرد اطلاعات در ایران باستان و معاصر ، روش های فریب افراد توسط سازمان های جاسوسی، سازمان های اطلاعاتی و براندازی نرم، بسترهای گسترده جاسوسی سازمان امیت ملی آمریکا، صلاحیت های قانونی وزارت در امور ضد جاسوسی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم سازمان های اطلاعاتی علیه ایران، نقش سازمان های اطلاعاتی در اقتصاد مقاومتی، معرفی و بررسی دانشکده اطلاعات، چند داستان و ماجرای اطلاعاتی و ... خواهد پرداخت.

این ویژه نامه که برای اولین بار توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود در روز شنبه مورخ 19 مهرماه 1393 به عنوان ضمیمه رایگان به همراه یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور توزیع خواهد شد.