به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی افزود: حیات کره زمین چرخه‌ای کاملا به هم پیوسته دارد و ریشه تنوع ژنتیکی آن وابسته به دام است.

وی گفت: امروزه بحث حفاظت از تنوع زیستی در جهان مقدمه اعتلای زندگی و حتی بقای انسان است.

ابتکار افزود: حفظ تنوع گونه‌های جانوری وظیفه مهم و اساسی سازمان دامپزشکی است و باید برای این امر دیدگاه‌ها و نگاه‌ها به هم نزدیک شود.

به گفته ابتکار، بر اساس آخرین تحقیقات از سال 1970 تاکنون از 10 هزار گونه جانوری 52 درصد آنها منقرض شده است.

وی علت تخریب جنگل‌های طبیعی را از بین رفتن ویروس‌های جانوری دانست و گفت: بیماری ابولا که به کشته شدن هزاران نفر منجر شده به علت جانوارانی است که مخزن ویروس این بیماری بوده‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با روند گرم شدن زمین و از دست رفتن گونه‌های جانوری بسیاری از بیماری‌ها تغییر می‌کند و ممکن است بیماری‌های جدید و نوظهوری برای دام به وجود بیاید.

ابتکار گفت: باید برای جلوگیری از تغییر اقلیم و مقابله با ویروس‌های کشنده انسان و دام از مراقبت آب و خاک شروع کنیم.

وی از راه‌اندازی گروه امداد و نجات حیات وحش خبر داد و افزود: امیدواریم دامپروران به این حرکت داوطلبانه بپیوندند و از گونه‌های رو به انقراض حمایت و از تخریب زیستگاه‌ها جلوگیری کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نقش حشرات به‌ویژه زنبورها را در تنوع زیستی و گرده‌افشانی در طبیعت مهم دانست و گفت: این موجودات نقش کلیدی در کشاورزی دارند و باید از آنها حفاظت شود.

ابتکار با بیان اینکه جمعیت زنبوران عسل به علت استفاده از نوعی سموم کشاورزی در جهان افت کرده است افزود: کشور ما نیز در معرض این آسیب است و باید برای حفاظت از تنوع زیستی از آنها حفاظت شود.

معاون رییس جمهور به تفاهم‌نامه‌های همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان دامپزشکی اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها باید تکمیل و تجدید شود و برای تحقق اهداف مشترک هم‌افزایی بیشتر میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط به وجود آید.