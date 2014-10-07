به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری در نشست خبری که در آستانه 17 مهر روز جهانی پست برگزار شد با اعلام این خبر گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با امضای تفاهم نامه با استانداری ها و سازمان فناوری اطلاعات قرار است در فاز نخست در سال 94 تعداد20 میلیون، در سال 95 تعداد 35 میلیون و در سال 96 تعداد 57 میلیون نفر از ایرانیان بالای 15 سال دارای ایمیل ملی شوند.

وی با اشاره به اقدامات شرکت پست در 6 ماهه اول سال جاری از توزیع 310 میلیون مرسوله پستی شامل پست پیشتاز، پست سفارشی و سرویس های الکترونیکی و خدمات فروشگاهی خبر داد و گفت: از این تعداد 36 میلیون ترافیک مربوط به مرسولات پست پیشتاز و 18 میلیون ترافیک مربوط به سرویس های الکترونیکی و نیز 114 میلیون سرویس خدمات فروشگاهی بوده است که این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 19 درصدی داشته است.

مهری با بیان اینکه در 6 ماهه اول امسال چهار سرویس و 80 خدمت جدید وارد شبکه پستی شده است، گفت: سرویس های مالی، اینترنتی و توزیع زمان مرسولات با درخواست متقاضی و نیز سرویس پس کرایه از جمله این سرویس ها بوده است. در همین حال در آستانه روز جهانی پست قرار است پنج سرویس جدید و چهار پروژه عمرانی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت پست از توزیع بار و وسایل حجاج و زائران بیت الله الحرام خبر داد و گفت: از 17 مهرماه همزمان با اولین پرواز حجاج در فرودگاه امام خمینی و بنا بر توافقات سازمان حج و زیارت و مدیریت فرودگاه امام خمینی تمامی بارهای زائران مکه مکرمه در هشت استان از طریق شرکت پست توزیع می شود.

وی ادامه داد: این وسایل از روز پنجشنبه و حداکثر ظرف 48 ساعت به مکان هایی که حجاج از قبل اعلام کرده بودند ارسال خواهد شد.

وی این استان ها را تهران، قم، البرز، سمنان، مازندران، همدان، قزوین و خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برای این سرویس هیچ هزینه ای از حجاج دریافت نمی شود.

مدیر عامل پست همچنین از راه اندازی سرویس پست تلفنی (193) از ابتدای سال 94 خبر داد و گفت: فاز آزمایشی این پروژه و نیز پروژه پست لجستیک در حال اجرا است که پیش بینی می شود در ابتدای سال آینده این دو سرویس به صورت همگانی عرضه شود.