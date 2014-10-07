  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

تا سال 94؛

20 میلیون ایرانی ایمیل ملی می‌گیرند

20 میلیون ایرانی ایمیل ملی می‌گیرند

مدیر عامل شرکت پست از ارائه سرویس ایمیل ملی به 20 میلیون ایرانی در سال 94 خبر داد و گفت: تمامی اطلاعات سازمان ها و دستگاه های اجرایی از طریق این سرویس پستی به شهروندان ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری در نشست خبری که در آستانه 17 مهر روز جهانی پست برگزار شد با اعلام این خبر گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با امضای تفاهم نامه با استانداری ها و سازمان فناوری اطلاعات قرار است در فاز نخست در سال 94 تعداد20 میلیون، در سال 95 تعداد 35 میلیون و در سال 96 تعداد 57 میلیون نفر از ایرانیان بالای 15 سال دارای ایمیل ملی شوند.

وی با اشاره به اقدامات شرکت پست در 6 ماهه اول سال جاری از توزیع 310 میلیون مرسوله پستی شامل پست پیشتاز، پست سفارشی و سرویس های الکترونیکی و خدمات فروشگاهی خبر داد و گفت: از این تعداد 36 میلیون ترافیک مربوط به مرسولات پست پیشتاز و 18 میلیون ترافیک مربوط به سرویس های الکترونیکی و نیز 114 میلیون سرویس خدمات فروشگاهی بوده است که این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 19 درصدی داشته است.

مهری با بیان اینکه در 6 ماهه اول امسال چهار سرویس و 80 خدمت جدید وارد شبکه پستی شده است، گفت: سرویس های مالی، اینترنتی و توزیع زمان مرسولات با درخواست متقاضی و نیز سرویس پس کرایه از جمله این سرویس ها بوده است. در همین حال در آستانه روز جهانی پست قرار است پنج سرویس جدید و چهار پروژه عمرانی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت پست از توزیع بار و وسایل حجاج و زائران بیت الله الحرام خبر داد و گفت: از 17 مهرماه همزمان با اولین پرواز حجاج در فرودگاه امام خمینی و بنا بر توافقات سازمان حج و زیارت و مدیریت فرودگاه امام خمینی تمامی بارهای زائران مکه مکرمه در هشت استان از طریق شرکت پست توزیع می شود.

وی ادامه داد: این وسایل از روز پنجشنبه و حداکثر ظرف 48 ساعت به مکان هایی که حجاج از قبل اعلام کرده بودند ارسال خواهد شد.

وی این استان ها را تهران، قم، البرز، سمنان، مازندران، همدان، قزوین و خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برای این سرویس هیچ هزینه ای از حجاج دریافت نمی شود.

مدیر عامل پست همچنین از راه اندازی سرویس پست تلفنی (193) از ابتدای سال 94 خبر داد و گفت: فاز آزمایشی این پروژه و نیز پروژه پست لجستیک در حال اجرا است که پیش بینی می شود در ابتدای سال آینده این دو سرویس به صورت همگانی عرضه شود.

کد مطلب 2384651

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