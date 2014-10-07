مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ساماندهی چهار هزار و 500 امام جماعت به منظور برپایی نماز جماعت در مدارس استان خبر داد و اظهار كرد: یکی از اقدامات اساسی آموزش و پرورش خراسان رضوی در راستای اجرای سند جامعه نماز، تقویت اقامه نماز جماعت در مدارس بوده است که به همین منظور امسال نزدیک به چهار هزار و 500 امام جماعت جهت برپایی نماز در مدارس استان ساماندهی می‌شود.

سید جواد حسینی افزود: آموزش و پرورش استان در راستای تامین نیروی انسانی لازم جهت اقامه نماز در مدارس، تفاهم نامه ای را با سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه منعقد کرده است تا از این طریق روحانیون توسط سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه در دو بخش برادران و خواهران در سطح های مختلف حوزوی معرفی شوند.

وی در ارتباط با سطح بندی امامان جماعت در مدارس گفت: این تعداد از امام جماعت در مدارس، متناسب با مقاطح تحصیلی و سطح حوزوی امام جماعت سطح بندی می‌شوند.

حسینی عنوان كرد: همچنین در بخش تولید محتوای آموزشی تلاش شده تا منابع تخصصی در حوزه مسائل و تربیت دینی جهت استفاده در مناسبت‌های مذهبی و هنگام برگزاری نماز جماعت تهیه و تنظیم شود تا در اختیار امام جماعت مدارس قرار بگیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: جهت تقسیم و اعزام امام جماعت به مدارس نیاز به هماهنگی کافی و لازم بین مدارس و سازمان تبلیغات اسلامی است که این اقدام نیز در حال انجام می باشد.

حسینی گفت: آموزش و پرورش استان در سال گذشته دو هزار و دویست امام جماعت داشته است که طبق هدف گذاری که امسال صورت گرفت، قرار شد این تعداد به چهار هزار و 500 نفر افزایش یابد، البته با افزایش این تعداد تمامی مدارس استان پوشش داده نخواهند شد و ما همچنان مشکل کمبود امام جماعت را در مدارس داریم.

وی اضافه کرد: در بعضی از مدارس استان که امام جماعت ندارند برای اقامه نماز از ائمه جماعت فرهنگیان یا افراد غیر روحانی استفاده می شود.

حسینی با توجه به اهمیت تبیین جایگاه اقامه نماز جماعت و ائمه جماعت در مدارس استان گفت: برگزاری نماز جماعت ظرفیت فرهنگی مهمی برای مدارس استان به شمار می‌ رود و نقش تربیتی مهمی در رشد شخصیتی دانش آموزان دارد، چرا که دانش آموزان علاوه بر اقامه نماز، از نظر اخلاقی و عبادی پرورش و تربیت می‌شوند و از رفتار و منش ائمه جماعات نیز الگو می‌گیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در ادامه از فعالیت های مربوط به گسترش و ترویج نماز خبر داد و بیان کرد: از جمله اقدامات دیگر آموزش و پرورش استان در راستای فرهنگ نماز و تربیت دینی دانش آموزان، اعزام حدود 200 مبلغ روحانی به مناسبت ایام محرم و صفر با اولویت مدارس نمونه، شبانه‌روزی و مناطق محروم و مرزی، و بکارگیری ائمه جماعات روحانی برتر مدارس به عنوان سخنران گفتمان های دینی در ایام غدیر، محرم و صفر می باشد.

حسینی افزود: همچنین برگزاری دوره آموزشی ائمه جماعات روحانی مدارس سراسر کشور با ظرفیت 1500 نفر با مشارکت ستاد اقامه نماز، و آموزش اولیاء دانش آموزان در آستانه سن تکلیف آنها و برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در حرم مطهر رضوی با حضور 21 هزار نفر از دانش آموزان، 40 هزار نفر از اولیاء آنان و دو هزار مدیر، مربی پرورشی و معلم در مقطع سوم ابتدایی دختران و سوم راهنمایی پسران از جمله اقدامات دیگر آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است.