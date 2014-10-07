اولین سمپوزیوم مجسمه تبریز پایان یافت/ اجرای 12 اثر در نقاط مختلف شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه این سمپوزیوم اظهار داشت: هنر مجسمه سازی تا رسیدن به شرایط امروز، در مقاطع قبل و بعد از اسلام، دوره های مختلفی را تجربه کرده است و امیدواریم با تمهیدات و نظرات جامع متخصصان و کارشناسان، وضعیت فعلی این هنر بدیع به خوبی در بستر مناسب خود پیش رود.

علی اکبر صفی پور ادامه داد: ایده برگزاری این رویداد هنری جسارت آمیز بوده و اجرای آثار بدیع و زیبا بر روی سنگ، نماد تاثیر اراده و استقامت در برابر سختی ها است.

وی با اشاره به اینکه راز ماندگاری شهر در گرو بهره‌گیری توانایی‌های هنری است، گفت: این اداره کل از هر حرکتی که در مسیر تعالی و شکوفایی فرهنگ و هنر باشد، حمایت می کند و در این راه تعامل تنگاتنگ با شهرداری تبریز را مفید و موثر می داند.

صفی پور با بیان این که هفته نکوداشت تبریز، فرصتی بود که موجبات همدلی و همگرایی ظرفیت های متعدد شهر را فراهم آورد، تاکید کرد: با در نظر گرفتن همین دستاورد ارزشمند، می توان هفته نکوداشت تبریز را حرکتی موفق و موثر خواند.

وی بازگشایی هنرستان و انجمن هنرهای تجسمی تبریز را از اهم اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان در دوره جدید مدیریت آن خواند.

از هم اکنون به فکر برگزاری باشکوه دومین دوره سمپوزیوم مجسمه سازی تبریز هستیم

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز با اشاره به اینکه دومین سمپوزیوم ملی مجسمه تبریز در سال آینده خبر داد و گفت: از هم اکنون به فکر برگزاری باشکوه دومین دوره سمپوزیوم مجسمه سازی تبریز هستیم.

اکبر امجدی ادامه داد: اجرا و پیگیری سمپوزیم مجسمه تبریز با هدف ایجاد و ارتقای هنر در فضای شهری مورد توجه سازمان زیباسازی شهرداری تبریز است.

وی افزود: بر همین اساس فراخوان دومین سمپوزیوم مجسمه تبریز، با نگرشی جامع تر و تخصصی تر از سمپوزیوم اول در آذرماه سال جاری منتشر می شود.

امجدی با اشاره به هدفگذاری سمپوزیوم دوم گفت: با رسیدن شمار آثار دومین سمپوزیوم به 50 اثر، سمپوزیوم تبریز، سمپوزیوم اول مجسمه در کشور و سمپوزیوم چهارم مجسمه در جهان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز تاکید کرد: سمپوزیوم مجسمه تبریز، فرصت ارزنده بهره گیری از اصول هنری برای تبیین مفاهیم و پشتوانه های فرهنگی و تاریخی شهر تبریز خواهد بود.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، فراخوان سمپوزیم دوم با موضوع ولایت، پیشتازی شهر تبریز را در اصل ولایت پذیری مورد توجه قرار خواهد داد.

امجدی در خصوص آثار نهایی اولین سمپوزیوم مجسمه تبریز گفت: از میان 217 اثر ارسال شده به دبیرخانه اولین سمپوزیوم مجسمه تبریز، 12 اثر نهایی از شهرهای مختلف کشور، برای اجرا انتخاب شده و آثار برگزیده در سطح شهر اجرا می شود.

تبریز از همان ابتدا مهد فرهنگ ایران زمان بوده است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز گفت: تبریز، بر خلاف سیر تکاملی بسیاری از شهرها، از همان ابتدا شهر بوده و پایتخت فرهنگی ایران به شمار می رفته است.

بهروز خاماچی با بیان اینکه برگزاری سپوزیوم تبریز، امتداد مسیر تعالی فرهنگ و هنر در گذشته پرافتخار شهر تبریز است، گفت: در بررسی روند تکاملی جوامع، بسیاری از روستاها، تحت تاثیر برخی تحولات و اتفاقات یا به علت برخورداری از برخی معادن و منابع طبیعی، توسعه یافته و در گذر زمان، به شهر بدل شده اند که این در صورتی است که تبریز، همواره مقدم بر تاریخ بوده است.

وی یادآور شد: به گواهی تاریخ، تبریز 19 بار با زلزله‌های مهیبی مواجه بوده که هر یک 200 هزار نفر قربانی داشته است اما با این حال، مردم تبریز هیچ‌گاه شهر خود را ترک نکرده اند و بعد از هر زلزله با تکیه بر توان متخصصان و معماران، شهر را بازسازی کرده‌اند.

خاماچی ادامه داد: وقوع 19 زلزله شدید در کنار جنگ‌ها و یورش‌های متعدد تاریخی و اشغال‌های مکرر، چیزی از آثار باستانی و ابنیه تاریخی باقی نگذاشته است که این در صورتی است که شهری مثل اصفهان، خوشبختانه هیچ‌گاه در گزند حوادثی مثل جنگ و زلزله نبوده و از این رو، امروز تعدد ابنیه تاریخی در این شهر چشمگیر است.

وی متذکر شد: با انتقال پایتخت صفوی به اصفهان، شاه صفوی، شمار قابل توجهی از معماران و بنایان تبریزی را با خود به پایتخت برد و همین امر رونق عمران و آبادانی را در سایر شهرهای کشور در پی داشت.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: امروز آثار ارزشمند تاریخی و باستانی تبریز از قبیل سنگ ‌نگاره‌ها و کنده‌کاری‌های نفیس، در معروف‌ترین موزه‌های روسیه و انگلستان قرار دارند که این امرریشه در غارت‌ها و یورش‌هایی دارد که در طول تاریخ، گریبان‌گیر تبریز بوده است.

خاماچی سمپوزیوم مجسمه تبریز را اقدامی ضروری، ارزشمند و ماندگار توصیف کرد و گفت: این اقدام، موهبت ارزشمندی است که با آفرینش آثار بدیع، یادگارهای گرانسنگی را برای آیندگان به جا خواهد گذاشت.

گفتنی است هیئت داوران اولین سپوزیوم مجسمه تبریز در معرفی آثار برگزیده، هیچ اثری را حایز رتبه نخست ندانست.

فهیمه اسلام‌کیش، کیوان بیران‌وند و شهریار حسن‌رضایی، مشترکا به عنوان سوم دست یافتند و همچنین محمد حقیقی و مجید زمانی نیز به طور مشترک حایز رتبه دوم شدند.

اولین سمپوزیوم مجسمه تبریز برای نخستین بار و به منظور توسعه زمینه های هنری در فضای شهری برگزار شده و طی آن از میان 217 اثر ارسال شده به دبیرخانه از شهرهای مختلف 12 اثر نهایی برای اجرا انتخاب شد.

با پیش بینی های صورت گرفته، آثار برگزیده اولین سمپوزیوم مجسمه تبریز در سطح شهر نصب خواهد شد.