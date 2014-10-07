فاز اول پارک موزه دفاع مقدس استان سمنان 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پهلوانی صبح سه شنبه در بازدید هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی سمنان از پارک موزه دفاع مقدس استان سمنان اظهار داشت: مجموعه این پارک موزه با هدف شناسایی، حفظ و نشر فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس و معرفی دستاورد‌های عظیم این حماسه بزرگ با بهره‌گیری از آموزه‌ها و ارزش‌های بومی معماری سنتی ایرانی، اسلامی و هنر ادبیات و فناوری اطلاعات و آثار دفاع مقدس به ویژه برای نسل‌های آینده ایجاد می‌شود.

وی با یادآوری اینکه این پارک موزه در سه فاز اجرا خواهد شد، گفت: در این راستا تلاش کردیم تا گوشه‌هایی از فرهنگ جهاد و شهادت را در بخش‌های مختلف از جمله ایجاد زمینه‌های شناخت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نمایش عملکرد حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس به ویژه با نگاه استانی، معرفی و بسط و نشر فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت، اسارت و آزادگی در محیطی جذاب، زیبا و معنوی مناسب با فرهنگ و نیاز های خانواده امروزی به نمایش گذاشته شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس استان سمنان افزود: فاز اول این پارک موزه در حال حاضر با 80 درصد پیشرفت عمرانی در حال اجرا است که در روز سوم خرداد سال 95 افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

پهلوانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد واحد درسی دفاع مقدس در دانشگاه‌ها ضمن تقدیر از نقش دانشگاه آزاد اسلامی در ایجاد این درس افزود: پیشنهاد ایجاد این درس به عنوان یک واحد درس اختیاری در مقطع کارشناسی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی نشان از توجه ویژه آموزش عالی کشور به مقوله ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و حفظ آثار دفاع مقدس در بین نسل جوان کشور دارد که جای تقدیر دارد.

وی از توجه ویژه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در برگزاری این واحد درسی نیز تشکر کرد و اظهار داشت: حمایت از انجام پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوع دفاع مقدس، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با واحد های دانشگاهی، تربیت و آموزش مدرسین برای حضور در کلاس‌های درس در هر دو بخش خواهران و برادران و ایجاد و تجهیز کتابخانه تخصصی با بیش از چهار هزار عنوان کتاب در حیطه جنگ و دفاع مقدس از جمله راهکار‌های همکاری با مراکز آموزش عالی است که در دست اقدام داریم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان نیز در این بازدید ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و تجلیل از غیور مردان عرصه این حماسه ملی گفت: حماسه هشت سال دفاع مقدس حاصل جانفشانی و ایثار تمام عیار در جهت حفظ شرافت، دین، ناموس و تمامیت ارضی ایران اسلامی در برابر تجاوز دشمنان به کشور بود و افرادی که به هرشکل در خلق این حماسه نقش‌آفرینی کردند تا ابد در یاد و خاطره این سرزمین و مردم ماندگار و جاویدان خواهند بود.

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری افزود: دفاع مقدس یک رویداد بزرگ فرهنگی حماسی است و هفته دفاع مقدس تنها نمادی برای گرامیداشت آن محسوب می‌شود در حالیکه نشر آثار و برکات آن باید در تمام ایام و مناسب‌ها مورد توجه مسئولان فرهنگی کشور و استان قرار داشته باشد.

وی با اشاره به توجه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به گسترش و نشر فرهنگ اسلامی افزود: این دانشگاه همواره با تمام امکانات برای گسترش فرهنگ و ایدئولوژی اسلام در بین جوانان و قشر فرهیخته تلاش کرده و فرهنگ جهاد و ایثار نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اشاره به پیشنهاد ایجاد رشته تحصیلی با موضوع دفاع مقدس گفت: منتظر تایید وزارت علوم برای راه‌اندازی این رشته به عنوان یک رشته جدید بین رشته‌ای هستیم تا بتوانیم از این راه دین خود را برای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش ادا کنیم.

رنجبر بهادری ضمن تقدیر از تلاش انجام گرفته برای ساخت پارک موزه در سمنان افزود: اهمیت کار و اجرای این پروژه در انتقال مفاهیمی چون ایثار، شهادت، مقاومت و آزادگی است که باید مورد توجه و موشکافی دقیق قرار گیرد.

وی ضمن اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برای مشارکت در اجرای پروژه‌های فرهنگی و نرم افزاری برای تجهیز پارک تصریح کرد: برای این منظور می‌توان از پتانسیل اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان و اساتید مقطع دکتری معماری حاضر در واحد سمنان بهره گرفت.

در ادامه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی سمنان از قسمت‌های مختلف فاز یک پارک بازدید و از نزدیک در جریان روند احداث آن قرار گرفتند.