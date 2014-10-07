العبادی: حضور نظامیان بیگانه در عراق امری غیر قابل قبول است/ داوود اوغلو: فعالیت نظامیان ترک منوط به اجازه بغداد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، دفتر نخست وزیری عراق با انتشار بیانیه ای از گفتگوی تلفنی "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق " و "احمد داوود اوغلو" همتای ترک وی خبر داد.

داوود اوغلو در جریان این تماس تلفنی تاکید کرد که ترکیه به تمامیت ارضی و حاکمیت عراق احترام می گذارد.

وی همچنین افزود: وظیفه نظامیان ترکیه در صورت ورود به مرزهای عراق انجام اقدامات دفاعی است، نه تهاجمی.

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که آنکارا هرگز بدون هماهنگی با بغداد و کسب موافقت دولت عراق دست به اقدامات نظامی نخواهد زد.

داوود اوغلو همچنین تاکید کرد که تمایل دارد در آینده ای نزدیک به عراق سفر کند.

در مقابل العبادی تاکید کرد که عراق هرگونه حضور نیروهای بیگانه را در مرزهای خود نمی پذیرد.

العبادی همچنین تاکید کرد که همه کشورها باید به حاکمیت عراق احترام بگذارند.

شایان ذکر است روز پنج شنبه پارلمان ترکیه با مداخله نظامی ارتش این کشور در عراق و سوریه و اعزام نیروهای زمینی ترک به مرزهای این کشورها با هدف مقابله با داعش موافقت کرد.

العبادی پیشتر نیز از همه کشورهای عضو ائتلاف بین الملی علیه داعش به رهبری آمریکا خواسته بود که به حاکمیت عراق احترام بگذارند.