تذکر سازمان امور مالیاتی کشور به سینماگران/ شماره اقتصادی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 52 قانون بودجه سال 1392، اشخاص بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند.

در راستای اجرای مفاد ماده 52 این قانون، ریاست امور مالیاتی شهر تهران طی نامه ای از هنرمندان خواسته است تا با مراجعه به سامانه این سازمان ثبت نام کنند. به منظور آگاهی دقیق از مفاد این دستور العمل متن نامه رییس امور مالیاتی شهر تهران عیناً به اطلاع می رسد:

متن نامه رییس امور مالیاتی شهر تهران

با سلام

با عنایت به مفاد ماده 52 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ( به شرح بند ذیل نامه ) در خصوص الزام مؤدیان به ثبت نام در نظام مالیاتی، علیرغم فراخوان های متعدد سازمان امور مالیاتی کشور و پیگیری های به عمل آمده حاکی از آن است که برخی از اعضای محترم خانه سینما تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص پیش ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی انجام نداده و یا مراحل پیش ثبت نام خود را بصورت ناقص انجام داده اند. لذا ضروری است تا اعضاء محترم حداکثر لغایت 93/07/20 نسبت به انجام دقیق مراحل پیش ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به صورت کتبی به خانه سینما اعلام کنند تا به امور مالیاتی منعکس گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام موارد مذکور وفق مقررات مربوطه در خصوص رسیدگی عملکرد سال 1392 اقدام خواهد کرد.

متن ماده 52 قانون بودجه سال 1392: اشخاص که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی هستند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوطه محروم می شوند.

در خاتمه آمادگی کلیه ادارات کل شهر تهران جهت همکاری با اعضای محترم آن کانون در خصوص انجام یا تکمیل مراحل پیش ثبت نام بصورت حضوری اعلام می‌شود.

حسین بنی صفار

رییس امور مالیاتی شهر تهران



