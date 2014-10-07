به گزارش خبرگزاری مهر، «درسگفتار پیوندهای فیلم و فلسفه‏» با تدریس مازیار اسلامی از آبان ماه سال جاری در روزهای دوشنبه ساعت 16 تا 18 در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در این درسگفتارها، نظرگاه فیلسوفان مهم قرن بیستم که به شکل مستقیم درباره سینما تامل کرده اند بررسی می شود. متفکرانی که ظرفیت های یگانه سینما را دریافتند و آن را در مقام هنر و پدیده ای تازه و نو بررسی کردند.

دو متفکر مکتب فرانکفورت، تئودور آدورنو و والتر بنیامین دو دیدگاه متفاوت نسبت به سینما داشتند و متفکران متاخری مثل ژیل دلوز، فردریک جیمسون و اسلووی ژیژک که هر کدام کتاب های جدا و مستقلی درباره سینما نوشته اند.

در این جلسات علاوه بر طرح این چشم انداز کلی و فراتر از آرای متفکران فوق، به موضوع برخورد فلسفه با فیلم و تاثیر آن بر ادبیات نقد فیلم نیز پرداخته خواهد شد.



