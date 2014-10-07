رحمت امینی مدیر کل هنرهای نمایشی حوزه هنری و نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «ویلچر» در جشنواره تئاتر خیابانی «طلوع امید» به خبرنگار مهر گفت: با توجه به پژوهش هایی که من در حوزه تئاتر کاربردی و مخصوصا تئاتر پداگوژیک انجام داده ام، زمانی که کارگردانی نمایشی در این جشنواره به من پیشنهاد شد تصمیم گرفتم نظریاتم را نیز در حوزه عملی مورد بررسی قرار دهم.

وی افزود: بنابراین به سراغ چند موضوع رفتم که یکی از آنها مناسب اجرا در جشنواره تئاتر «طلوع امید» بود. در نمایش «ویلچر» به معلولین ضایعه نخاعی پرداخته می شود که مجبور هستند با ویلچر تردد کنند. متاسفانه مردم ما مشکلات این بیماران را نمی بینند چون بخش بزرگی از مشکلات آنها به چشم نمی آید، از معضلاتی که این افراد برای ورود به خیابان و رفت و آمد در مجامع عمومی دارند تا مسائلی که در منزل با آن روبرو می شوند.

نویسنده «ناقوس ها برای چی‌ن به صدا در نمی آیند» با تاکید بر اینکه در این نمایش تلاش می شود تا مخاطبان با مشکلات افراد قطع نخاعی آشنا شوند، توضیح داد: متاسفانه در کشور کا تمهیداتی برای رفاه حال افرادی که مجبور به استفاده از ویلچر هستند اندیشیده نشده و اگر هم تمهیدی در نظر گرفته شده است پاسخگوی نیاز این افراد نیست. بنابراین در این نمایش تلاش می شود مخاطبان با مشکلات این افراد و اینکه چطور می توان به آنها کمک کرد، آشنا شوند.

امینی در پایان صحبتهایش متذکر شد: این نمایش گونه‌ای از نمایش کاربردی – تعاملی است که تماشاگران نمایش را هم با خود همراه می‌کند به این ترتیب که در کار بازیگران با تماشاگران وارد چالش می شوند و اجرای کار با مشارکت مخاطبان ادامه می یابد. در نمایش «ویلچر» یکی از افراد قطع عضو که البته سابقه تئاتر کار کردن نیز دارد، به عنوان بازیگر با ما همکاری می کند. مهدی امین لاری نیز در این نمایش علاوه بر بازی بخش موسیقی را نیز بر عهده دارد.

در نمایش«ویلچر» بازیگرانی چون احمد صمیمی، جعفر مالکی‌زاده و مهدی امین‌لاری حضور دارند. امیر حسین شفیعی از هنرمندان نمایش خیابانی نیز به عنوان مشاور و دستیار، با رحمت امینی همکاری می‌کند.

نخستین جشنواره تئاتر خیابانی «طلوع امید» به دبیری نرجس بختیارخلج از 19 تا 24 مهرماه در دو بخش شورایی و میدانی برگزار می‌شود.