مرکز کاریابی معلولان و بیماران خاص در آذربایجان شرقی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی صبح سه شنبه در نشست بررسی مشکلات بیماران خاص استان اظهار داشت: بیماران خاص علاوه بر اینکه دارای مشکلات جسمی هستند، مشکلات روحی نیز دارند که باید در جهت رفع این مشکلات تمامی مدیران دست در دست هم دهند.

وی ادامه داد: در خصوص برخی مشکلات این افراد می توان به مشکل وی آی پی بخش پیوند اشاره کرد که این امر هم موجب پرداخت و هم نوبت دهی بالا می شود که باید نسبت به این مشکل توجه ویژه ای شود.

شبستری با اشاره به مشکلات اشتغال بیماران خاص استان گفت: باید مرکز کاریابی ویژه معلولان و بیماران خاص ایجاد شود زیرا این افراد موقعیت خاصی داشته و توانایی مخصوص خود را دارند.

وی افزود: علوم پزشکی در نظر دارد که بخش ویژه برای بیماران مرگ مغزی ایجاد کند که در این صورت مشکل بسیاری از بیماران دریافت عضو حل خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت ایجاد فرهنگ اهدای عضور در بین مردم گفت: از سوی دیگر باید بر روی مشکلات روحی بیماران خاص نیز تمرکز کنیم که در این راستا اداره ورزش و جوانان می تواند پیشگام شده و سالن و یا تایم ویژه ای برای این بیماران در نظر بگیرد.

شبستری در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: اگر بتوان این امکانات ورزشی را به شکل رایگان در اختیار این بیماران قرار داد، بسیار مناسب بوده و می تواند در تقویت روحیه آن ها موثر باشد.