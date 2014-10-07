50 برنامه شاخص برای بزرگداشت غدیر در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه از نظر فرهنگی و مسائل مذهبی توجه به دهه امامت و ولایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: در سالی که به نام فرهنگی مزین شده برای بزرگداشت غدیر برنامه های زیادی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اهمیت غدیر بر احدی از مردم پوشیده نیست و ضرورت توجه به فرهنگ غدیر در جامعه اسلامی از ضروریات فرهنگ اسلامی است، بیان کرد: شناخت واقعه غدیر و درک پیام غدیر از مسائل مهم جامعه اسلامی است چراکه پیام غدیر پیام خدای متعال به بشریت، پیام تشکیل حکومت، پیام شایسته سالاری و پیام به حکومت رسیدن انسان های شایسته است.

دبیر بنیاد غدیر استان همدان با بیان اینکه پیام غدیر پیام فطرت است چراکه در حقیقت فطرت انسان ها حقیقت طلب، کمال طلب و زیبایی طلب است و غدیر در پی حقیقت است، عنوان کرد: تمام کسانی که با غدیر آشنا هستند عید غدیر را مورد عنایت قرار می دهند.

حجت الاسلام حسنی حلم با بیان اینکه عید غدیر عید تمام بشریت، تمام مسلمانان و تمام کسانی است که دل در گرو رشد، تکامل و بالندگی خود و جامعه دارند، ابراز داشت: پیامبر(ص) در غدیر فرمودند پیام غدیر را حاضران به غایبان تا قیامت ابلاغ کنند.

قصه غدیر قصه حکومت اسلامی است

وی با بیان اینکه پیام غدیر تا روز قیامت برای بشریت می تواند راهگشا باشد و امام خمینی(ره) فرمود قصه غدیر قصه حکومت اسلامی است، ادامه داد: صاحب غدیر علی بن ابی طالب(ع) است و حضرت علی(ع) بود که به غدیر عظمت بخشید و غدیر را غدیر کرد.

دبیر بنیاد غدیر استان همدان با بیان اینکه باید به سویی برویم که پیام غدیر را به جامعه ابلاغ کنیم و یک قدم در راستای ترویج فرهنگ غدیر برداریم، افزود: برای بزرگداشت فرهنگی غدیر که همان فرهنگ علوی است در چند سال اخیر آحاد جامعه، تشکل های مردمی، هیئت های مذهبی پای کار آمده اند و برنامه های متنوعی را اجرا می کنند.

حجت الاسلام مرتضی حسنی حلم با بیان اینکه در دهه امامت و ولایت بیش از 50 برنامه شاخص در استان همدان برای بزرگداشت غدیر برگزار خواهد شد، اظهار داشت: روزهای 20، 21 و 22 مهر ماه واقعه غدیر در اردوگاه شهید شهبازی همدان بازسازی می شود.

وی با بیان اینکه سپاه ناحیه همدان مسئول اجرای برنامه بازسازی واقعه غدیر است، عنوان کرد: آحاد مردم در روز 20، 21 و 22 مهر ماه از ساعت 14 تا 18 می توانند برای تماشای این برنامه نمایشی در اردوگاه شهید شهبازی حاضر شوند.

دبیر بنیاد غدیر استان همدان با بیان اینکه در شب عید غدیر شهرداری در پنج نقطه از شهر نور افشانی خواهد داشت و میادین شهر را آذین بندی خواهد کرد، ادامه داد: مجموعه فرهنگی آل طه هفت برنامه در دستور کار دارد.

حجت الاسلام حسنی حلم با بیان اینکه در روز جمعه 18 مهر همزمان با میلاد حضرت هادی(ع) کاروان 110 ماشین آذین بندی شده در شهر تردد خواهد داشت، عنوان کرد: همچنین برگزاری جشن میلاد امام هادی(ع) در برنامه است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان همدان در روز 20 مهر ماه با حضور هزار و 500 دانش آموز جشن غدیر برگزار می کند، افزود: اداره اوقاف استان 50 جشن و سخنرانی در سطح بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار و 10 هزار جلد کتاب توزیع خواهد کرد.

دبیر بنیاد غدیر استان همدان با بیان اینکه حوزه هنری پنج برنامه در دستور کار دارد، ادامه داد: اداره ارشاد و کانون مساجد در 50 مسجد جشن و ویژه برنامه خواهند داشت.

حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم با بیان اینکه سازمان تبلیغات استان در روز 17 مهر ماه همایش 10 هزار نفری اقشار تاثیر گذار را در حسینیه امام خمینی(ع) برگزار خواهد کرد، اظهار داشت: اداره ورزش و جوانان 10 برنامه از جمله فینال مسابقات لیگ دوچرخه سواری، جشن زورخانه ها و صبحگاه ورزشی در میدان قائم را در برنامه دارد.

وی با بیان اینکه برنامه های امسال نسبت به سال گذشته از تنوع بیشتر و کیفیت بالاتری برخوردار است، عنوان کرد: سه هزار جلد کتاب زیبایی غدیر نیز توزیع خواهد شد و چهار نوع پوستر رنگی با موضوع غدیر در مساجد، ادارات و هیئت های مذهبی توزیع شده است.

دبیر بنیاد غدیر استان همدان با بیان اینکه بنیاد در طول سال به فعالیت های خود ادامه می دهد و تعطیل نیست، بیان کرد: برنامه های امسال در دو قالب فرهنگ ساز و موج آفرین انجام می شود.

حجت الاسلام حسنی حلم با بیان اینکه اگر به غدیر همانند عاشورا توجه می شد اکنون مردم خودکار کارها را انجام می دادند، ابراز داشت: باید برای همه گیر کردن غدیر بستر سازی و زمینه سازی انجام شود و صدا و سیما و مطبوعات باید پای کار بیایند.